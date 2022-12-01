接班裴洛西　傑福瑞斯將成美國會首位非裔黨團領袖

▲紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國聯邦眾議院民主黨黨團今天舉行閉門投票，一致選擇紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任裴洛西的繼任者，意味他將成為美國國會史上首位非裔黨團領袖。

法新社報導，傑福瑞斯自2019年以來就一直擔任民主黨高層職位，現年52歲的他與82歲的美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相差30歲，標誌著民主黨內將展開世代交替。

在民主黨黨團結束投票後，裴洛西發表聲明恭賀傑福瑞斯。她表示：「這些新一代領袖反映出我們偉大國家的活力及多樣性。」

裴洛西在11月時曾宣布，在共和黨於明年1月接掌眾院後，她將卸下民主黨眾院領袖職位，而她所擔任的眾議院議長職位也將換人。

共和黨在11月期中選舉贏得眾院多數席次，共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）已獲選為黨內眾院領袖，意味他可望成為新任眾院議長。

在共和黨於明年1月接掌眾院後，傑福瑞斯將成為眾院少數黨領袖，屆時他不僅會是美國國會史上首位非裔黨團領袖，也將是美國史上最年輕國會領袖。

傑福瑞斯日前受訪時指出：「我們仍在逐步解決川普主義可能帶來的後果，這對美國民主是一股非常不穩定的力量。」

他還指稱，他希望與共和黨「盡可能找到共同點」，但會「在必要時反對他們的極端主義」。