白宮：拜登將參觀台積電亞利桑那廠　出席新廠移機典禮

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

台積電赴美設廠，預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，白宮30日表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於同日造訪亞利桑那州台積電廠參訪，並將討論重建製造業、供應鏈和工作機會的經濟政策。

根據彭博社報導，白宮一名官員透露，拜登將於12月6日赴鳳凰城，出席台積電亞利桑那廠的機台到廠典禮；該名官員補充說，拜登將在參訪期間討論他將如何重建美國供應產業鏈，以及如何在亞利桑那州與全美創造更多就業機會。

台積電亞利桑那州廠預計將舉行象徵性的「首部機台」入廠典禮，包括創辦人張忠謀、董事長劉德音和魏哲家預計都將出席，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。此外，台積電外派工程師近期也已經陸續赴美。

台積電亞利桑那州計畫可於2024年投入生產，初期每月可生產2萬片相對先進製程的5奈米晶片。儘管前期產量並不算大，且等到新廠投入生產時，5奈米技術也至少會比當時最新的晶片技術落後一代，但台積電亞利桑那廠仍是拜登政府強化美國晶片製造業的重要一環。

新冠疫情大流行凸顯了全世界對亞洲國家晶片產業的依賴，其中也包括台灣的半導體產業。在過去2年內，疫情原因造成的晶片產量下滑，影響了從醫療設備製造到消費性電子產品等眾多製造行業，美國也開始尋求降低對於亞洲製造晶片的依賴。

在拜登總統於8月份簽署通過《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，全稱為《美國生產半導體創造有益激勵法》）後，美國政府擬增加500億美元支出來支持美國國內的半導體製造企業；根據彭博社報導，其中台積電可能得到數十億美元的補貼，英特爾和三星電子也已經宣布有計畫在美國設立先進製程半導體廠。