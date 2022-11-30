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俄羅斯鄰國擔憂出現動盪　北約尋求予以安撫

▲▼北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）。（圖／路透社）

▲北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）指控，莫斯科正在利用冬季氣候作為「戰爭武器」。（圖／路透社） 

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）各國外長今天尋求安撫俄羅斯鄰近地區弱小國家，因為他們擔心烏克蘭衝突拖延下去，俄國可能會破壞這些國家穩定，導致能源供應吃緊和價格攀升。

路透社報導，荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天出席在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的北約外長會議第2天會談時表示：「我們這次聚會的原因是我們要發出一個訊號，即不僅要為北約國家創造穩定，還有其他國家，這非常重要。」

北約盟國昨天承諾會向烏克蘭提供更多幫助，以修復因俄羅斯轟炸嚴重受損的能源基礎設施。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指控，莫斯科正在利用冬季氣候作為「戰爭武器」。

史托騰柏格昨天還說，北約將與摩爾多瓦、喬治亞和波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）等「面對來自俄羅斯壓力」的國家舉行會談。

他說：「我們將採取進一步措施，協助他們保護他們的獨立並加強自衛能力。」他宣稱確保他們的安全符合北約利益。

愛沙尼亞外長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）告訴記者，北約希望確保烏克蘭戰爭結束後，俄羅斯「沒機會對鄰國的安全選項和生活方式發號施令」。

夾在烏克蘭和羅馬尼亞之間的摩爾多瓦上週警告人民要為嚴冬做好準備，因為如今正面臨可能引發民眾不滿的「嚴峻」能源危機。

摩爾多瓦還面臨長達30年未解決的分裂衝突。一支俄羅斯維和部隊駐紮在該國與烏克蘭西南部接壤的聶斯特河沿岸地區（Transnistria），當地居民主要講俄語。

俄羅斯支持的分離派分子也控制喬治亞兩個分裂地區：阿布哈茲（Abkhazia）及南奧賽提亞（South-Ossetia）。2008年，俄羅斯宣稱兩地受到喬治亞政府威脅，並短暫入侵喬治亞其他地區。

波士尼亞正經歷1990年代巴爾幹戰爭結束以來最嚴重的政治危機，境內長期尋求分離的塞爾維亞人在得到俄羅斯至少默許支持下有恃無恐，對國家體制發起挑戰。

應邀參加北約會議的波士尼亞外長圖可維奇（Bisera Turkovic）表示，俄羅斯對波國的意圖令她擔憂。

她說：「我們的政府裡有俄羅斯代理人，我們國家的分歧很深。」

歐洲領袖們擔心，歐洲大陸南部和東部邊緣的國家在等待加入歐盟和北約時恐將失去耐心，使它們在面對俄羅斯和中國試圖獲取影響力時容易就範，也容易受到不穩定的影響。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）說：「西巴爾幹地區的穩定對和平很重要，我們有必要在西巴爾幹地區阻止俄羅斯人，我們需要更接近歐洲。」

北約部長們還將討論如何加強社會的韌性，在此之前幾天，史托騰柏格警告西方國家，在擺脫俄羅斯能源供應的同時必須小心，不要對中國產生新的依賴。

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