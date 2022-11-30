金正恩帶女兒亮相不尋常！「脫北議員」分析：北韓想讓第4代世襲

▲北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）試射新款洲際彈道飛彈「火星-17型」後，接連於19日、27日兩度在官媒《朝中社》釋出最高領導人金正恩緊牽二女兒金主愛視察試射、與軍方和重官員合影的相片。對此，南韓一名出身自北韓的國會議員分析，此舉凸顯出北韓有意讓第4代子女世襲政權，且4星軍官向金主愛彎腰敬禮相當不尋常。

根據南韓《東亞日報》，2016年以北韓駐英國大使館公使身份脫北、現為南韓執政黨國民力量國會議員太永浩（태영호）今（30）日接受SBS電台時事廣播節目「金太鉉的政治秀」專訪時，針對近日北韓首度對外公開金正恩女兒一事進行分析，他表示目前北韓已明確進入相關準備工作階段，讓金氏第4代子女能承襲政權。

▲前北韓駐英公使、現南韓國會議員太永浩。（圖／達志影像／美聯社）

北韓官媒19日首度讓穿白色大衣、外貌與一般10歲女童無異的金主愛（김주애，音譯）在鏡頭前現身，不過27日卻又讓金主愛穿上一襲黑色皮大衣，成熟的妝髮打扮激似母親李雪主，官媒也以「尊貴的子弟」尊稱金主愛。

太永浩在專訪中表示，「我2016年來到韓國（南韓）的，直到我脫北前，在北韓還沒有人能夠知悉金正恩子女的存在。金主愛這個名字，是美國前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）造訪北韓後所證實的，至今為止北韓當局仍尚未具體公開過（金正恩子女的姓名）。」

太永浩認為金正恩帶著二女兒視察飛彈試射基地的舉動恐怕不單純，「通常父親帶著子女外出視察，一般來說都是帶到公園、或是動物園，只希望子女未來能夠健康開朗長大。然而，（金正恩帶著女兒）前往視察的地點卻是飛彈爆炸聲響起的地方，這帶給人們未來70、80年以內北韓的核武不會產生一絲動搖的印象。」

太永浩接著表示，「更讓我感到驚訝的是，晉升為4星將軍的北韓幹部們竟然得向金主愛『摺疊機式』敬禮。女兒（金主愛）挺直腰身、伸出雙手，北韓幹部則是彎下腰敬禮。其實北韓與我們（南韓）相似，因為同處儒家文化圈，就算是領導人的子女，這在金日成時代是不可能發生的。」

▲北韓4星軍官彎腰向金主愛握手敬禮。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

太永浩分析，「當金日成戴著金正日、金慶姬（金正恩的姑姑、張成澤的妻子）出門時，雖然北韓幹部負責收拾行囊，但金日成還是會叮囑子女，『快向爺爺們、叔叔們問好』，當金正日還未成年時便跟著照做。（從金主愛的例子中），我們可以看到，北韓恐想藉此次機會徹底進入讓第4代子女承襲政權的相關準備工作。」

不過太永浩也強調，此舉並非代表著金主愛就一定能從金正恩接班，「最近北韓向主要黨內幹部發送與『白頭血統尊貴的子弟們』有關的緊急通知文，內容使用複數形的『們』（들），這代表向外界公開女兒，並非代表女兒就一定是接班人。」

太永浩也表示，若北韓開始指定下一任接班人，一定會進行偶像化、神格化的工作，「就像北韓當局也曾對居民宣傳，金正恩從3歲起就能開槍、開車。」

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