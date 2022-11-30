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獨／長榮客機滑出溫哥華機場跑道！　乘客困雪地「救援畫面」曝光

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

記者張方瑀、李宜秦／綜合報導

長榮一架從台北飛往加拿大溫哥華的波音777客機，在飛抵當地後受到大雪影響，能見度極低，導致降落時滑出跑道，整架飛機旋轉120度卡在雪地當中，所幸未造成任何人員傷亡。機上乘客表示，跑道真的非常滑，「我們非常幸運能平安降落。」

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

機上乘客Edwin Sonsona向《ETtoday新聞雲》記者表示，飛機是在跑道非常滑的情況下平安降落，「飛機平穩地降落，但跑道實在太滑了！」Edwin Sonsona說，菲律賓籍的機長技術非常好，他們一路平穩地向前滑，直到卡到雪地上乘客才發現偏離跑道了，「我們真的非常幸運。」

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

Edwin Sonsona指出，現場仍下著大雪，飛機卡在雪地上動彈不得，機場接駁車已經前往救援，現場也十分冷靜，目前所有乘客都已平安下機，「長榮航空的機長做得太好了！」

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

▲機上乘客冷靜等待救援。（圖／Edwin Sonsona授權提供）

受到強烈降雪影響，加拿大溫哥華機場29日取消至少30多個航班，而長榮一架波音777客機在降落時不慎滑出跑道，整架飛機旋轉120度卡在雪地當中。從推特曝光的現場畫面可以看到，溫哥華機場的降雪量非常大，整個機場草皮全蓋滿白雪，而這架長榮客機就直接卡在白雪中間。

長榮航空回應，長榮航空11月29日台北-溫哥華BR10航班於當地時間18點42分安全降落，因當地大雪導致能見度不佳，航機於落地脫離跑道後，於滑行道轉彎時因道面積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。

該班機型為777-300ER，共計250位旅客及3名嬰兒，目前航機暫停於滑行道，因安全考量，已安排旅客先行下機搭乘接駁巴士回到航廈，並請當地機場支援將航機移回滑行道。

11月30日溫哥華-桃園BR09航班因此預計延誤12小時起飛，長榮航空將依旅客需求協助更改訂位或簽轉至他航，對於此次異常事件造成旅客的不便，長榮航空深感抱歉。

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