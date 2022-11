獨／長榮客機滑出溫哥華機場跑道！　乘客困雪地「救援畫面」曝光

▲長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。(圖/Edwin Sonsona授權提供)



記者張方瑀、李宜秦/綜合報導

長榮一架從台北飛往加拿大溫哥華的波音777客機,在飛抵當地後受到大雪影響,能見度極低,導致降落時滑出跑道,整架飛機旋轉120度卡在雪地當中,所幸未造成任何人員傷亡。機上乘客表示,跑道真的非常滑,「我們非常幸運能平安降落。」

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。(圖/Edwin Sonsona授權提供)



機上乘客Edwin Sonsona向《ETtoday新聞雲》記者表示,飛機是在跑道非常滑的情況下平安降落,「飛機平穩地降落,但跑道實在太滑了!」Edwin Sonsona說,菲律賓籍的機長技術非常好,他們一路平穩地向前滑,直到卡到雪地上乘客才發現偏離跑道了,「我們真的非常幸運。」

▲▼長榮客機滑出跑道受困溫哥華機場。(圖/Edwin Sonsona授權提供)



Edwin Sonsona指出,現場仍下著大雪,飛機卡在雪地上動彈不得,機場接駁車已經前往救援,現場也十分冷靜,目前所有乘客都已平安下機,「長榮航空的機長做得太好了!」

▲機上乘客冷靜等待救援。(圖/Edwin Sonsona授權提供)



受到強烈降雪影響,加拿大溫哥華機場29日取消至少30多個航班,而長榮一架波音777客機在降落時不慎滑出跑道,整架飛機旋轉120度卡在雪地當中。從推特曝光的現場畫面可以看到,溫哥華機場的降雪量非常大,整個機場草皮全蓋滿白雪,而這架長榮客機就直接卡在白雪中間。

Ok so heres what happening at YVR tonight thanks to my pilot buddy. Eva Air Triple 7 off the taxiway in snow. Apparently like 120 degree turn at higher speed. Poor design so landing other runway and busy. #aviation #AvGeek #BCStorm #BCSnow pic.twitter.com/aDiX6f8YIA