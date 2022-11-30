快訊／中俄轟炸機多次進入「韓國航空識別區」　日韓戰機緊急升空

▲俄軍出動4架Tu-95戰鬥轟炸機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓聯合參謀本部今（30）日稍早指出，中國派出2架軍用轟炸機、俄羅斯則派出6架軍用轟炸機於上午5時至中午12時多次闖入南韓防空識別區（KADIZ）的東側與南側，對此南韓空軍出動戰鬥機F-15K等多架軍機監控，日本也緊急出動戰機。

根據《韓聯社》，中國首先派出2架轟-6轟炸機於30日上午5時48分（韓國時間）從於離島西北方126公里處進入南韓防空識別區，並於6時13分脫離識別區，直到6時44分又從慶尚北道浦項市東北方進入識別區，最後才往北飛，於7時7分離開識別區。

直到中午12時18分，2架中國轟-6轟炸機又與4架俄羅斯軍機（4架TU-95轟炸機、2架SU-35戰鬥機）從鬱陵島東北方200公里處進入南韓防空識別區，之後往東南方的獨島飛行，12時36分離開識別區。

2架中國轟-6、2架TU-95轟炸機沿著東海（日本海）南韓防空識別區外緣向西南方飛行，其餘4架軍機則沿著識別區外緣往北方離開。

對此，南韓空軍出動戰鬥機升空監控，防止局勢緊張。南韓聯合參謀本部強調，俄、中軍機並未侵犯南韓領空。至於日本防衛省則表示，中國2架轟-6轟炸機從東海升空經過台灣海峽，接著移動至日本海（南韓所稱東海），同一時間點俄軍則出動2架軍機，因此航空自衛隊緊急出動戰鬥機應付。

根據韓媒《News1》，中國軍方透過聯繫管道向南韓軍方廣播，聲稱與俄國軍機進入「韓國航空識別區」的舉動，是中俄兩國實施的例行性聯合軍演。

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