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幣圈這位死因最離奇　加密幣交易所創辦人「30歲腹瀉猝死」沒驗屍

▲▼已於2019年破產的加密幣交易所 「QuadrigaCX」創辦人科頓（Gerald Cotten）死後甚至沒有進行驗屍。（圖／達志影像）

▲加拿大加密貨幣交易所 「QuadrigaCX」創辦人科頓（Gerald Cotten）度蜜月離奇死亡，死後甚至沒有進行驗屍。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」聯合創辦人塔蘭（Vyacheslav Taran）25日墜機身亡，是過去1個月以來第3位死亡的加密貨幣創業家。2018年也有2名幣圈知名人士離奇死亡，其中現已破產的加密幣交易所「QuadrigaCX」創辦人科頓（Gerald Cotten）死後甚至沒有進行驗屍，另一人的數位資產則完全「消失」。

►1個月內第3位！　俄羅斯「加密貨幣企業家」墜機亡

根據《每日郵報》報導，曾是加拿大最大的加密貨幣交易所「QuadrigaCX」在2019年破產倒閉前，年僅30歲創辦人兼執行長科頓和妻子到印度度蜜月，2018年12月8日是旅行的第9天，夫妻入住齋浦爾（Jaipur）的豪華飯店「Oberoi Rajvilas」不久後，科頓就因急性胃痛送醫，被診斷為旅行者腹瀉（Traveler's Diarrhea），怎知24小時後即在9日不治身亡，導致QuadrigaCX的數萬名用戶慘賠至少2.5億美元。

科頓死後爭議和「詐死」陰謀論逐漸發酵，Netflix紀錄片《別相信任何人：虛擬貨幣懸案》（Trust No One: The Hunt for the Crypto King）也試圖解開其中謎團。儘管遺孀珍妮佛（Jennifer Robertson）表示，丈夫的死「毋庸置疑」，但科頓啟程前往印度的3天前立了詳細遺囑，甚至記得撥款10萬美元照顧幾隻寵物吉娃娃，但關於Quadriga公司資產卻隻字未提，死後也沒有進行驗屍。

►市值千億！加密金融服務商Amber Group　30歲創辦人「睡夢中意外死亡」

▲▼投資比特幣、瑞波幣（XRP）的梅隆銀行家族富豪馬修梅隆（Matthew Mellon）於2018年4月死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲投資比特幣、瑞波幣（XRP）的梅隆家族富豪馬修梅隆於2018年4月死亡。（圖／達志影像／美聯社）

同樣在2018年死亡的還有「紐約梅隆銀行」（BNY Mellon）家族繼承人之一的馬修梅隆（Matthew Mellon）。據《浮華世界》雜誌報導，他21歲時繼承了2500萬美元的遺產，在時尚、電信和金融領域事業有成，透過買賣比特幣累積更多財富，還曾任紐約州共和黨財政委員會主席，2015年5月他成為區塊鏈支付技術公司「瑞波」（Ripple Labs）的全球大使，投資了200萬美元在瑞波幣（XRP）上頭。

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馬修梅隆第一次對投資XRP感興趣時，交易價格還不到0.01美元，但在巔峰時期，每枚XRP交易價突破了1美元，相當於漲了100倍。據《富比士》估計，他最初花200萬美元投資的XRP，價值一度飆漲到約10億美元。不過，馬修梅隆一直有毒癮問題，他2018年16日準備入住墨西哥坎昆（Cancun）的成癮治療診所「Clear Sky Recovery」前，疑似服用導致幻覺的死藤水後，在飯店房間心臟病發猝死。

報導稱，馬修梅隆過世時仍持有價值超過2億美元的XRP，由於他從未與任何人共享密鑰，是唯一有權限存取這些加密貨幣的人。一名和梅隆家族親近的友人表示，馬修梅隆53歲死後他的家人爭先恐後地尋找他的加密貨幣資產，但奇怪的是，他所有的數位資產似乎就像「消失」一樣，家人們完全找不到。

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