男女同志閃婚！她滑手機煞到尪「網戀2個月嫁了」　曝最大困擾

▲瑪綸和詹姆斯交往2個月後閃婚。（圖／翻攝TikTok@jxcx3）



記者吳美依／綜合報導

美國21歲女同志瑪綸（Maren Butler）滑手機時，偶然看到男同志詹姆斯（James Carrington）的影片，被對方極具陰柔魅力的外型深深吸引，2人透過社群媒體連繫後一見如故，每日聊天數小時，並在交往2個月後閃電結婚。她自嘲這是一段「不尋常的異性戀關係」卻非常幸福，唯一困擾就是要和別人解釋2人的關係。

夫妻倆去年2月認識，同年4月互許終身。來自加州的瑪綸回憶，「我看到詹姆斯的影片時，就覺得他實在太酷了。在詹姆斯之前，我只跟女生約會，但一直都被具有女性特質的男性吸引，因為我很愛那種自信及女性氣質的結合。他有一張漂亮的臉蛋和漂亮的微笑。有什麼理由不愛上呢？」

▲瑪綸和詹姆斯的婚姻非常幸福。（圖／翻攝TikTok@jxcx3）



來自北卡州的詹姆斯熱愛透過假睫毛、高跟鞋及指甲彩繪裝扮自己，雖然自我認同是同志，但並未堅持要和男人交往，「在認識瑪綸很久之前，我交過一任男友，但只在一起幾個月，因為感覺不太對。我認識瑪綸卻一見如故」，他也是因此體會到這段感情的特別之處。

瑪綸和23歲的詹姆斯談起遠距離戀愛，他們享有相似幽默感，也都熱愛R&B音樂。2021年3月，瑪綸踏上10小時路程，只為了與男友第一次見面，如今回想仍覺得非常值得，「我抵達時已經很晚了，但第一次親眼看見對方，感覺很奇妙。詹姆斯就像在電話裡那樣，風趣、聰明且自信。」

▲瑪綸坦言，雙方父母第一次得知這段關係時，都非常震驚。（圖／翻攝TikTok@jxcx3）



夫妻倆坦言，雖然這一段婚姻在社群媒體上收到大量祝福和支持，現實生活卻非如此，例如經常在公共場合被小孩和老人盯著看。瑪綸說，「我們不會把任何事情看做針對性的…雖然要解釋我們的關係很煩，但一些人只是不知道如何反應，因為他們很困惑或者很好奇，我們不會介意的。」