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9歲童被比特犬「撕爛半張臉」　哥看到一片血肉嚇：五官只剩眼睛

▲▼住院,受傷,兒童,病人,醫院。（示意圖／達志影像）

▲男童差點被比特犬咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭傳出比特犬咬人事件，9歲男童米桑(Alejandro Mizsan)在莊園草地上玩耍時，突然被一條沒戴防咬頭套的比特犬攻擊，下嘴唇和半邊臉頰幾乎被撕裂，左眼和小腿也受到重傷，幸好路過鄰居立即下車幫忙，把狗嚇跑才保住他的性命。

事件27日下午4時左右發生在韋克斯福德郡恩尼斯科西市(Enniscorthy)，被比特犬攻擊的米桑由於傷勢太嚴重，被緊急空運到都柏林的兒童醫院急救。照片中可看到，米桑被咬到滿臉是血，半張臉幾乎被撕裂，左眼附近有大面積瘀傷，腿部也受到重傷。

21歲哥哥勞爾(Raul)表示，「全家人都很傷心，無法用言語形容現在的感覺，我弟弟才9歲，比特犬差點殺了他，他的臉被撕爛，太可怕了，弟弟的生活就這樣被毀了，再也無法像從前一樣」。

勞爾表示，米桑被咬到血肉模糊，當時整張臉只看得到眼睛和鼻子，就連醫生看到他的情況也嚇了一大跳，很驚訝他最後能活下來。米桑在接受過多次手術後，目前正在康復中，家人願意對外公開米桑的照片，是為了提醒大眾要小心寵物犬攻擊，目前肇事犬雖然已被安樂死，但警方仍未找到狗主人。

▼比特犬由於攻擊性較強，時常傳出傷人事件。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼比特犬,pit bull,狗。（示意圖／達志影像）

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