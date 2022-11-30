女嬰遭綁架51年！橫跨半世紀　母「滿頭白髮」淚崩重逢

▲母女兩人相擁而泣。（圖／Victoria Highsmith）

記者王佩翊／編譯

美國德克薩斯州51年前有一名女嬰被保母綁架後失蹤，她的家人尋找她半個世紀，終於在9月收獲線報，並與失散多年的她重逢。女嬰的母親是一位單親媽媽，因此當初才會登報徵保母，沒想到卻是引狼入室，導致一家人失散半個世紀。

根據《鏡報》報導，德州婦人艾塔（Alta Apantenco）50多年前生下梅麗莎（Melissa Highsmith），然而當時是單親媽媽的她，必須擔起養家的重擔，工作非常繁忙，以致於她無法親力親為照顧年幼的梅麗莎。她最終在梅麗莎1歲時在報紙上刊登廣告，招聘保母。

▲時隔51年，梅麗莎終於與家人重逢。（圖／Victoria Highsmith）



不久後，有一名女子聯絡她並表示願意擔任保母。儘管艾塔並不認識她，但立刻就聘用她。雖然艾塔從未親自面試過這名保母，但當時的她忙於工作，因此便直接委託室友把梅麗莎交給保母。怎知保母就這樣綁架了1歲的梅麗莎。艾塔表示，他們雖然向警方通報失蹤，但當局卻一直沒找到孩子，一家人就此陷入噩夢之中。

在這漫長的50多年，艾塔的朋友與家人從未放棄過尋找梅麗莎的念頭，他們甚至每年都會舉辦生日派對來紀念梅麗莎。近日，他們在臉書成立了一個「尋找梅麗莎海史密斯」（finding Melissa Highsmith）的粉專，希望能夠蒐集各式線索。

梅麗莎的家人9月接獲線報稱，他們要找的人就住在南卡羅萊納州，儘管那個地方距離他們有100多英里遠，但他們仍親自前往，並使用DNA檢測「23andMe」進行測試，確認她就是失散已久的梅麗莎。而梅麗莎的家人也從她的胎記與生日確定了她的身分。梅麗莎現在的名字是梅蘭妮（Melanie Walden），而她也在26日與家族中的其他成員重逢。

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