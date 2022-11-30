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媽媽和伴娘遲到2小時！害新娘被罰6000元　爸卻冷回1句更心寒

▲新娘,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚禮是人生大事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婚禮對於許多新人來說是人生大事，預期的進度不能被耽擱。但國外一名32歲女子精心準備自己的婚禮，沒想到媽媽和伴娘竟然遲到2小時，害她被迫要多付錢，因此感到相當生氣，未料爸爸卻不以為意，還冷回「不就是錢嗎？」讓她更加心寒。文章曝光後掀起討論。

原PO在國外論壇「reddit」發文表示，她是家中的老大，也是最不受歡迎的小孩，雖然爸爸每次都說沒有偏心，但她近來真的感受到差別待遇。她透露，上周六結婚的時候，她非常認真地準備每件事，所有事情都親力親為，希望所有規劃都按著計劃來，也列出當天的行程安排、清單和各自的任務等。

按照時間表來看，所有人要在11點抵達，但因為媽媽和伴娘還要妝髮，所以她要求2人10點就要先到現場。沒想到2人竟無故遲到2小時，中午過後才到現場準備梳化，由於化妝師每超過15分鐘要多收25元美金（約新台幣770元）的賠償金，因此她當天多付了200元美金（約新台幣6165元）。

▲▼伴娘,新娘,捧花。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲媽媽和伴娘遲到2小時，讓原PO很生氣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

之後原PO忍不住和爸爸抱怨，沒想到對方卻說「就只是錢而已」，她氣得大喊「這不是錢的問題，今天是我的婚禮」，就離開現場了。之後沒有人願意幫忙付賠償金，她也沒有得到道歉，未料爸爸還傳訊息怒斥，「妳真的很不成熟，讓大家覺得很尷尬，不應該在工作人員聽得到的情況下大吼」，讓她更加心碎。

不少網友看到後都相當同情原PO，表示「他們應該為自己遲到的行為感到羞恥吧」、「婚禮有多重要，難道他們不知道嗎？竟然還敢遲到」、「婚禮上新娘最大，妳的家人真的很不尊重妳」、「這真的不是錢的問題，整個婚禮流程都被延宕，只會留下不好的回憶」、「這太可怕了，希望新的家人能更重視妳」、「妳早該對他們大吼的」、「這麼重要的場合，妳竟然被如此隨意對待，可以不用再和他們聯絡了」。

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