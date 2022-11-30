惡警網戀15歲少女！殺死她3親屬「再放火燒屋」　擄人逃跑遭擊斃

▲美國28歲縣警愛德華茲（Austin Lee Edwards）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國一名28歲縣警在網路上以假冒身分誘騙一名15歲少女，沒想到他還從美國東岸開車4000公里跑到加州找人，除了將少女挾持上車，還殘忍殺害少女的母親和祖父母，再放火將住家燒毀，逃逸過程中與警方發生槍戰，最後遭到擊斃。

根據華盛頓郵報、CNN報導，現年28歲的愛德華茲（Austin Lee Edwards）利用假冒身分在網路上釣魚誘騙一名住在南加州年僅15歲的少女，甚至親自開車從東岸維州到西岸加州南部的河濱市（Riverside），跑到少女住家將她強行擄走，整趟車程超過4000公里，花費至少36小時。

事情發生在25日早上，當時警方接獲報案表示，有一名情緒相當不穩少女被強行帶上一輛車，幾乎同時911又收到通知，在同一個社區內有房屋失火，當消防員趕到時，發現有3名成人倒臥在前門口，隨後確認皆已身亡，而這三人分別是少女38歲的母親溫內克，以及69歲、65歲的祖父母。

Officials said the suspect, Austin Lee Edwards, drove from Virginia to California and killed the mother, grandmother and grandfather of the teenage girl he had met online. https://t.co/Xn1ewefWAc — The Washington Post (@washingtonpost) November 29, 2022

警方後來循線追蹤到愛德華茲的車輛，隨即派人追捕，在過程中愛德華茲朝著警方連開多槍，最後失控衝出公路，他下車後再度和警方交火，最後被當場擊斃；少女也平安獲救，目前先安置在福利機構。

愛德華茲原本是維吉尼亞州的公路巡警，10月28日離開州警職位後，16日才又獲聘為華盛頓縣的縣警。華盛頓縣警長安德斯（Blake Andis）表示，他在維州巡警部門從未捲入任何不法情事，聘任前的測謊、心理與背景調查也都全數過關，「對整個執法部門來說，讓這樣一個邪惡的人潛入，且還能隱瞞他網路詐欺和殺人犯的身分，實在是令人感到震驚。」

目前愛德華茲已經死亡，但包含犯案原因、少女家人的死因，還有他是否真的放火燒毀房屋等細節，還需等待警方進一步調查釐清。

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