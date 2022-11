惡警網戀15歲少女！殺死她3親屬「再放火燒屋」　擄人逃跑遭擊斃

▲美國28歲縣警愛德華茲(Austin Lee Edwards)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國一名28歲縣警在網路上以假冒身分誘騙一名15歲少女,沒想到他還從美國東岸開車4000公里跑到加州找人,除了將少女挾持上車,還殘忍殺害少女的母親和祖父母,再放火將住家燒毀,逃逸過程中與警方發生槍戰,最後遭到擊斃。

根據華盛頓郵報、CNN報導,現年28歲的愛德華茲(Austin Lee Edwards)利用假冒身分在網路上釣魚誘騙一名住在南加州年僅15歲的少女,甚至親自開車從東岸維州到西岸加州南部的河濱市(Riverside),跑到少女住家將她強行擄走,整趟車程超過4000公里,花費至少36小時。

事情發生在25日早上,當時警方接獲報案表示,有一名情緒相當不穩少女被強行帶上一輛車,幾乎同時911又收到通知,在同一個社區內有房屋失火,當消防員趕到時,發現有3名成人倒臥在前門口,隨後確認皆已身亡,而這三人分別是少女38歲的母親溫內克,以及69歲、65歲的祖父母。

