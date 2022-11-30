他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

▲紐約第五大道上的蘋果旗艦店28日凌晨發生男顧客遭搶案件。（資料照／ETtoday）

記者張寧倢／綜合外電報導

位於紐約曼哈頓中城第五大道的蘋果旗艦店為24小時全天候營業，一名27歲男子28日凌晨1時左右趁著黑五折扣，到店裡購買300支iPhone手機，分別裝在3個大袋子裡，沒想到男子走出店外不久就被2名搶匪盯上，對方朝他臉上揮拳，最終搶走其中一整袋iPhone，價值高達9.5萬美元（約新台幣292.8萬元）。

據「AppleInsider」等外媒報導，一名27歲匿名男子28日凌晨前往紐約第五大道蘋果旗艦店購買300支iPhone 13手機，店員將手機分裝進3個大袋子裡並交給他後，男子在凌晨1時45分準備走回他的車上，但此時另一輛車突然在他旁邊停下，2名搶匪跳下車要求他交出袋子，儘管男子奮力抵抗，臉部挨揍一拳，搶匪仍設法搶走其中一袋後驅車逃亡。

▲男子買了300支iPhone 13，被搶匪奪走125支，損失折合台幣將近300萬元。（圖／路透）

紐約警方聲稱，被搶走的大袋子裡裝有125支iPhone手機，價值9.5萬美元。至於為何男子會買這麼多iPhone，警方則表示，受害者經常到蘋果第五大道商店大量採購，再透過自己的小公司轉手賣出，這次被搶的iPhone也是他訂單的一部分。報導稱，男子選在凌晨購買可能就是為了減少大白天當街被搶的機率，不過當時蘋果正在進行黑色星期五的促銷活動，搶匪很可能事先就有犯案計畫了。

報導指出，男子傷勢不重，案件調查目前仍在進行中，紐約市警局並未公布嫌犯的外表描述或車輛訊息。有國外網友質疑，Apple實體商店通常不會向經銷商賣貨，會有專門代表負責安排大額採購訂單和謹慎的配送服務，「聽起來很像是內部人員監守自盜或是詐領保險金。」不過也有人認為，Apple會知道手機的序號，買家也一樣能查，一旦手機開始使用就能和執法部門合作追蹤嫌犯。

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