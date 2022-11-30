車子突然沒油降好運！女加油站順手買刮刮樂　當場刮中3千萬元





▲女因為車子沒油，意外中大獎。（圖／翻攝自Twitter／NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一對情侶開車到一半突然發現沒油，前去加油站時順手買了一張刮刮樂，沒想到只花美元30美元（約台幣925元）買的刮刮樂，竟然贏得美元100萬元（約台幣3,082萬元）大獎。

居住在溫斯頓-塞勒姆市(Winston-Salem)的女子蘿拉(Laura Keen)，為了幫車子加油，和男友在克爾納斯維爾(Kernersville)加油時，走進商店買了咖啡和刮刮樂，結果上車後發現刮中美元100萬元大獎。

蘿拉表示，「我當時在尖叫，男友也在尖叫，2個人一直在叫，因為太驚訝了，要不是因為汽油剛好沒了，我們可能永遠都不會中獎」。

蘿拉與男友28日前去彩券公司領獎，她選擇一次領取美元60萬元（約台幣1,849萬元）獎金，扣稅後金額約為美元426,069元（約台幣1,313萬元），計畫近期要先去度假，之後再聰明規劃剩餘獎金。