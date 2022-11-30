美軍艦駛入南海！拜習會結束後首次　第七艦隊：捍衛航行自由

▲美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（Chancellorsville）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日會談結束後，美軍首次在南海進行 「自由航行行動」（FONOP）。中國軍方在聲明中怒批，美國才是南海安全風險的製造者；美國第七艦隊則指出，此說法完全錯誤，「解放軍持續扭曲美方在南海的行動。」

根據CNN報導，美國海軍「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）29日駛入南海，中國解放軍組織海空兵力進行跟監並予以警告驅離，同時在聲明中痛批，美國才是南海安全風險的製造者，「這一行動嚴重侵犯中國的主權與安全，是美國謀求海洋霸權和南海軍事化的有力證據。」

美國第七艦隊在聲明中表示，解放軍的說法完全錯誤，且持續扭曲美方在南海的行動，其飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。

美軍強調，昌塞勒斯維號是按照國際法進行FONOP行動，繼續在公海自由水域行駛，「中國的行為與美國遵守國際法，以及我們對自由開放的印度太平洋地區願景形成鮮明對比，所有國家無論大小，都應該確保主權安全，不受到任何脅迫，並能按照公認的國際規則和規範追求經濟成長。」

聲明提到，美國正在捍衛美國國家在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動的權利，「就像昌塞勒斯維號在那裡所做的一樣，中華人民共和國的任何說法都無法阻止我們。」

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