偷渡客「躲在船舵上」漂11天抵西班牙　勇渡近4000公里奇蹟入港

▲3名奈及利亞偷渡客躲在船舵上。（圖／翻攝推特@salvamentogob）



記者吳美依／綜合報導

郵輪阿爾提尼二號（Althini II）從奈及利亞最大海港拉各斯（Lagos）抵達西班牙加那利群島（Canary Islands）拉斯帕爾馬斯（Las Palmas），卻被發現船舵上躲了3名偷渡客，他們不惜冒險苦撐11天、橫跨2430英里（約3910公里），最後奇蹟倖存，並被當地官員救下。

西班牙海岸警衛隊28日在推特分享照片，只見3名男子坐在狹小船舵上，雙腳幾乎快要泡進海裡。他們表示，這些移民已經被帶進港口，接受醫護人員照顧。

CNN報導，加那利群島是非洲移民前往歐洲的熱門門路，西班牙政府數據顯示，今年1-5月，透過海路抵達群島的移民人數比去年同期成長51%。紅十字會資料也顯示，去年逾2萬移民從西非跨海抵達加那利群島，但也有超過1100人在途中喪生，而貧窮、暴力及對工作機會的追求，持續推動人們離開西非。

奈及利亞民眾從拉各斯偷渡至加那利群島的案例時有所聞。2020年，4名偷渡客在海上生存10天，之後被發現躲在一艘挪威郵輪船舵上方的船艙。同年，一名14歲少年向西班牙媒體《國家報》透露，他溜上一艘裝載燃料的貨船，躲在相同位置15天後成功偷渡。