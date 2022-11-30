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18歲妹子看完世足摔車　遭對向機車「撞破頭骨慘死」絕命影片曝光

記者張寧倢／編譯

巴西亞馬遜州24日晚間發生死亡車禍，18歲女子賈西雅（Vanessa Freitas Garcia）在看完世足賽後騎車雙載返家，結果她一個重心不穩車身傾倒，對向車道上另一輛高速行駛的機車直接擦撞擊中賈西雅的頭部，導致她頭骨破裂當場死亡。後座男子已被送醫急救。

▲▼巴西18歲女子賈西雅（Vanessa Freitas Garcia）看完世足騎車雙載返家，沒戴安全帽，車禍慘死。（圖／翻攝自YouTube）

▲賈西雅穿著火辣打扮自拍，她24日以相同穿搭出門和友人一起看世足賽，騎車雙載返家時沒戴安全帽，發生車禍慘死。（圖／翻攝自YouTube）

綜合「d24am」等巴西媒體報導，18歲的賈西雅車禍時穿著白色露腰上衣，搭配一件牛仔熱褲，網路上流傳著她同樣穿搭的自拍照，疑似是出門前拍下的。賈西雅24日當晚和友人一起到亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的阿爾沃拉達（Alvorada）附近觀看卡達世界盃巴西與塞爾維亞的比賽，有人懷疑她是否酒駕上路，才會在返家時發生死亡車禍。

▲▼巴西18歲女子賈西雅（Vanessa Freitas Garcia）看完世足騎車雙載返家，沒戴安全帽，車禍慘死。（圖／翻攝自YouTube）

▲賈西雅年僅18歲卻車禍斷送性命。（圖／翻攝自YouTube）

監視器畫面可見，賈西雅騎機車載著一名身穿藍色上衣的男性友人，兩人皆未戴安全帽，她騎到一半突然速度減慢、重心不穩，車身向左傾倒至對向車道，當她即將摔到地面之際，迎面而來的是另一輛高速疾駛的機車，對方騎士來不及閃躲，直接擦撞賈西雅的頭部，導致她頭骨破裂粉碎，當場倒臥血泊中死亡，遺體已送至法醫中心驗屍。

報導指出，和賈西雅同行的後座男子立刻被送往醫院急救，但據信並無生命危險。撞死賈西雅的對向騎士肇事逃逸，目前警方尚未公布身分。

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