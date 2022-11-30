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美國防部報告出爐　列中共對台4大可能軍事行動

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍頻頻在台海周遭軍演，對台進行軍事恐嚇。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

美國國防部今天發布「中國軍力報告」，列出中共對台4大可能軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵等；報告指出，若中共達成2027年建軍目標，將更有能力統一台灣。

美國國防部今天依循「2000財政年度國防授權法」（NDAA），向國會遞交長達196頁的年度「中國軍力報告」，詳述中國軍事發展及對外作為，檢視期間為2021年整年度。

報告花不少篇幅談論台海情勢，指中共去年加大對台灣的外交、經濟、政治及軍事施壓，在台海的挑釁及破壞穩定行徑也變本加厲，包括增派共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、更頻繁進行奪島演習等。

報告舉例，共軍去年進行超過20場包含奪島項目的海上演習，大幅超過2020年的13場；此外，去年365天中有240天有共機擾台，其中較先進機型殲16（J-16）出現比例增加。

報告指出，中共對台灣有一系列軍事選項，可行性與風險不一，主要有4大可能行動。

報告表示，第一可能選項為海空封鎖，包括切斷台灣重要進口來源，逼迫台灣投降，並伴隨大規模飛彈攻擊及奪取台灣外島；此外，中共也可能同時對台發動電子戰、網攻和資訊戰，以進一步孤立台灣政府與人民，控制國際輿論。

根據報告，第2選項為有限度的武力或脅迫行動，中共可能有限度地運用各式各樣的阻斷性、懲罰性或致命軍事行動，同時利用資訊戰對台發動經濟與政治行動，試圖改變民眾觀感，抑或是削弱台灣政府的效力或合法性。

報告示警，這項行動可能包含對台灣政治、軍事及經濟基礎建設發動網攻或有限度軍事攻擊，以引發民眾恐慌，降低他們對領導者的信心；共軍也可能滲透台灣，攻擊台灣基建或特定領導人物。

報告說，第3選項為空中與飛彈攻擊，中共可能對台灣重要政府與軍事目標發動精密飛彈或空襲，包括空軍基地、雷達站、通訊設施等，以削弱台灣防衛能力、領導階層或民眾抵抗決心。

報告指出，第4選項為入侵台灣，中共文件記錄不同兩棲侵台行動概念，但最值得注意的是「聯合登島作戰」。此行動結合電子戰、後勤、空中與海上支援，突破或繞開台灣海岸防禦，搶灘後在台灣西海岸建立作戰能力，再奪取關鍵目標或整座島嶼。

但報告強調，中共雖持續打造與演練全面入侵台灣所需的能力，但大規模兩棲入侵是數一數二複雜且困難的軍事行動，不只會耗損中共武裝部隊，也會引發國際干預；即使登島成功，在種種因素下，對台發動兩棲入侵將對中共及領導人習近平帶來巨大政治、軍事風險。

報告表示，共軍目前計劃在2027年前加速軍力整合發展，若達成目標，中共在尋求統一台灣時將會有更好的軍事工具。

除了軍事領域，報告也點出中共在經濟、外交領域試圖壓迫台灣的作為，例如趕在台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一週前也申請加入。

報告表示，中共明知自己遵循CPTPP規範有難度，仍提出申請，「顯示中共申請目的可能是要孤立台灣經濟連結，以及限制CPTPP成員在沒有北京意見或參與下，建立區域經濟行為準則的自治能力」。

報告也提到中共去年對外提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）援助與疫苗多帶有「政治條件」，例如把台灣排除在世界衛生大會（WHA）或其他國際組織之外、切斷與台灣邦交、參與「一帶一路」倡議，或為中國科技公司打開市場大門等。

另外，報告也批評中國把其他國家的「一中政策」與自身「一中原則」相提並論，指此做法錯誤營造國際廣泛支持中國對台灣的主張，試圖合法化北京對台灣的脅迫。

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