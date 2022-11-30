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推特宣布取消COVID-19誤導資訊政策　恐讓假消息激增

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲推特短期內進行一系列大改動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書、推特等社群平台為防COVID-19疫情期間假消息亂傳，紛紛祭出措施打擊不實消息，不過近來推動一連串「改革」的推特，29日被發現已取消該項政策，此舉可能讓假消息再度廣為流傳。

路透社報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）入主推特後，裁掉大約一半的員工，推特官方近日宣布，「推特將不再執行COVID-19誤導資訊政策，自2022年11月23日起已生效。」

推特將撤銷那些具體措施尚不清楚，目前也未對外透露更多細節。此舉動引發外界質疑，是否因為大裁員的決定，導致沒有足夠的員工繼續執行政策。

COVID-19疫情於2020年爆發，全球面臨前所未有的疫情大流行之際，許多部份事實甚至完全錯誤的資訊，開始透過網路在社群平台上發酵，為防止相關消息傳播，推特、臉書和YouTube等都紛紛祭出相關打擊假消息的政策，例如在疫情不實內容的推文底下標註，並附上正確資訊的官方連結。

推特在今年稍早表示，已於2021年3月終止與2020年美國總統大選有關的「公民誠信政策」，該項政策原先旨在打擊選舉的假消息。

馬斯克10月27日入主推特，很快進行一系列重大更動，裁員舉動引起消滅公司員工多樣性的質疑，推出的藍勾勾實名制也引起許多名人反彈。馬斯克已於10月29日表示，將會設立一個擁有「廣泛多元觀點」的內容審核委員會。

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