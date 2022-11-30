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北約外長會議討論「協助烏克蘭過冬」　美將宣布協助復電

▲▼北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）。（圖／路透社）

▲北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）。（圖／路透社）

文／中央社

北約29及30日舉行外長會議，秘書長史托騰柏格將呼籲盟邦承諾加強援助烏克蘭過冬。美國國務卿布林肯預定將宣布援助烏國復電的計畫。

●北約外長會議登場 聚焦討論援助基輔過冬
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在29日及30日兩天會議中，將呼籲盟邦承諾加強援助烏克蘭過冬。由於俄軍攻擊基礎設施，烏國總統已告訴居民，準備迎接寒冷且黑暗的另一週。

路透社報導，北約這兩天在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行外長會議，將聚焦討論加強供應烏克蘭防空系統和彈藥等軍事援助，但也會討論到非致命性武器援助，例如燃料、醫療補給、冬季裝備、無人機干擾器等。

部分非致命性武器援助已透過一項北約援助方案送出。北約盟邦可透過這項方案捐贈，史托騰柏格希望將它擴大。

●烏克蘭變電站遭襲 美將宣布復電援助計畫
美國國務院高層官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將宣布一項對烏克蘭的最新援助，要協助烏國恢復電力傳輸能力，以因應俄羅斯對電網的攻擊。

路透社報導，布林肯已抵達羅馬尼亞，隨後將與北約盟國及七大工業國集團（G7）已開發經濟體的外長會談。

不願具名的美國官員向媒體簡報說，華府一直在與美國公用事業、硬體供應商及歐洲國家合作，試著取得設備來協助烏克蘭恢復遭俄飛彈破壞的高壓輸電站。

這位官員說，布林肯將透過一場新的能源協調小組會議，一來展現美國目前調度了哪些東西，二來說明相關計畫，以在未來幾週盡快將這些設備運送到烏克蘭。此一能源協調小組成員包括G7和其他國家。

▲▼烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）大停電。（圖／路透社）

▲美國宣布，將協助烏克蘭復電。（圖／路透社）

●烏東戰況仍熾 俄拿巴赫姆特市消耗烏軍兵力
俄烏目前在烏東戰況仍熾，俄方有意將頓內茨克州（Donetsk）戰術要地巴赫姆特市（Bakhmut）當「絞肉機」消耗烏軍兵力。烏軍本月初收復的赫松市（Kherson）則因砲擊日趨猛烈，現在開始安排撤離當地居民。

「華爾街日報」指出，在頓內茨克州，俄軍正費勁要奪取巴赫姆特市，為連月來的失利止血。烏克蘭9月以來的反攻已收復東北部哈爾科夫地區大片失土及開戰之初就淪陷的南部港市赫松市。

雖然烏克蘭聲稱俄軍有意奪取巴赫姆特，但掌控俄國傭兵組織「瓦格納集團」的普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群媒體上的訪談內容顯示，俄軍對巴赫姆特「另有打算」。

普里格津說：「巴赫姆特是一座大型、工事良好的據點，有道路、郊區和攔水壩，烏軍早做足充分準備並能頑抗。」

「我們的任務並非巴赫姆特這座城本身，更非進城，而是摧毀烏軍有生力量、減少烏軍作戰潛能，這會對戰場其他地區帶來積極影響，這也是為何這裡的作戰稱為『巴赫姆特絞肉機』。」

●路透：美俄軍事熱線 俄烏戰爭以來只通話1次
路透社獨家報導，不具名美國官員透露，美俄在俄羅斯與烏克蘭戰爭之初設置的軍事熱線至今只打過1次，是由美國發起，對俄軍在烏克蘭關鍵基礎設施附近的行動表達擔憂。

此一軍事熱線連結美軍歐洲司令部（US European Command）及俄羅斯國防管理中心（National Defense Management Center）。關於引發這次通話的具體事件細節，外界所知甚少。

這名美國官員拒絕透露更多細節，但他說，11月15日一枚偏離軌道的飛彈落在北約成員國波蘭並造成2人死亡後，美俄並未動用軍事熱線。

●不讓普丁偷走佳節 基輔將立起沒有燈飾的耶誕樹
烏克蘭飽受摧殘的首都基輔將立起耶誕樹，以彰顯濃厚佳節氣氛，然而俄羅斯近來頻襲烏國基礎設施，導致基輔數百萬居民無電可用，因此這些耶誕樹上將不會有美麗的燈飾。

路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）接受媒體採訪時說：「沒有人會放棄慶祝新年和耶誕節，新年的氣氛應該存在。我們不能讓（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）偷走我們的耶誕節。」

為基輔供電的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）在臉書貼文說，為了節省電力，這些耶誕樹上將不會有閃閃發光的燈飾和花環。

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