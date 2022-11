BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

▲BBC記者在上海報導白紙革命,遭到中國警方逮捕。(圖/路透)



文/中央社

英國廣播公司(BBC)記者勞倫斯日前在中國上海報導反封控示威時遭到逮捕,據稱還遭到警方毆打。英國政府今天召喚中國駐倫敦大使表達抗議。

法新社報導,中國駐倫敦大使鄭澤光已被召喚至英國外交部。英國外交大臣柯維立(James Cleverly)昨天曾稱BBC記者事件「令人深感不安」。

柯維立今天抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)參加北大西洋公約組織(NATO)外長會議時表示,他已指示針對BBC記者事件召喚中國大使。

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.



I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.



Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO