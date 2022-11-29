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路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者　抗議者拚命刪聊天紀錄

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲路透社報導指出：中國當局開始調查白紙運動參加者。（圖／路透） 

文／中央社 

中國反封控抗爭的「白紙運動」在剛過去的週末蔓延多個省市。路透社報導，中國當局已開始調查一些週末曾參加聚集抗議的人，有人被要求到警察局就週日晚上的活動做書面紀錄。

路透社今天引述3名日前參加北京抗議活動的人表示，中國當局開始調查一些週末曾參加抗議聚集的人，因此目前街道上仍有大批警察。

其中一例是一名自稱北京警察的來電者，要求抗議者今天到警察局，就他們週日晚上的活動進行書面紀錄。

另一例是一名學生接獲校方聯絡，問他有沒有到過抗議現場，並要他提供書面陳述。

其中一名北京抗議者向路透社表示，「我們都在拚命刪除聊天紀錄」。他指「警察太多了，警察來檢查我一個朋友的身分證，然後帶走她，我們不知道原因，數小時後警察釋放了她。」

報導表示，北京市公安局沒有就查詢置評。中國外交部發言人表示，權利和自由必須在法律框架內行使。

報導又引述社群平台的影音，指28日晚上淅江省杭州市一個大型廣場，有數百名警察把守，阻止民眾聚集。

其中一條影片顯示，警察在一小群手持智慧型手機者的包圍下進行逮捕，而其他人則試圖拉出被逮捕的人。

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲有抗議者指出，正在拚命刪除聊天紀錄。（圖／路透）

杭州警方沒有回應路透社的查詢。

報導形容，27日晚上海也有一車的抗議者被警方帶走。

報導表示，在北京及上海，警察在社群媒體Telegram的群組訊息顯示會在有人集會的地方進行巡邏。警察昨天晚上就在這些地方把守，確保沒有人聚集。

大批警察在街上巡邏，令民眾感到恐慌。有民眾表示，警察要求經過這些地方的市民，交出手機檢查有沒有用虛擬私人網路（VPNs）以及Telegram應用程式。對中國大多數民眾來說，虛擬私人網路是違法的，而Telegram應用程式則被中國網路屏蔽。

原名任意的中國網紅「兔主席」日前在其微博發文，指「白紙運動」有境外勢力參與。

報導表示，中國當局經常警告「外國勢力」正在危害國家安全，並指責「外國勢力」煽動2019年的香港民主抗爭運動。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，「歸咎於外國勢力是一種標準策略」，「這就是黨推卸責任、凝聚人心的方式。」

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