快訊／日本校園砍人！東京都立大學職員遭割喉　180cm黑衣男仍在逃

▲警方緊急疏散校內學生與教職員。（圖／翻攝推特／@se_airrepman）



記者王佩翊／編譯

日本東京都立大學的校園內29日下午發生一起砍人事件，一名男性職員在校內行走時，突然被另一名男子從後方持刀攻擊，脖子當場被劃傷。嫌犯隨後便逃走，目前警方已經接獲通報，並全力追緝行兇的嫌犯。

根據《朝日新聞》報導，東京都立大學一名男性29日下午4時15分左右在校內行走時，突然遭人從後方毆打頭部。嫌犯隨後拿出預藏的刀子割傷他的頸部，並逃之夭夭。

根據《讀賣新聞》報導，被害人年紀約在40至50歲之間，是東京都立大學的職員。

一名目擊男性見狀隨即通報警方，所幸被害男子仍有意識，生命並無大礙。警方仍在全力追捕嫌犯，並公開嫌犯的衣著。嫌犯身高約為180公分，年紀約在20至30歲之間，體格壯碩，身穿黑色外套與長褲。此外，目前仍無法確定是隨機砍人還是報復性行兇，犯案動機仍待釐清。

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