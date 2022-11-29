迎接出國人潮！國2主線大園交流道至機場端拓寬通車　容量增5成

▲國2大園交流道至機場端主線拓寬。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國境鬆綁，出國旅次不斷飆升，高公局推動國2主線大園交流道至機場端拓寬工程，已於111年11月20日提前完成並開放通行，高公局表示，拓寬後國2主線道路容量提升50%，有助於紓解疫情解封後漸漸回溫出國旅遊人潮。

國道2號不僅是桃園重要東西向交通骨幹，更是進出國家門戶大道，隨桃園國際機場旅客運量逐年攀升，108年旅客運量達4,868萬人次創歷史新高，疫情前國2機場端交通量已趨近飽和。

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高公局自108年代辦桃機公司「WC滑行道遷建及雙線化工程」中，已先行將桃園機場內銜接國2的航站南北路，由原來的雙向4車道拓寬為6車道。國2全線即僅剩餘機場端至大園交流道南側仍為雙向4車道，其餘路段均已拓寬為雙向6車道以上。

▲國2大園交流道至機場端主線拓寬。（圖／高公局）

考量桃園國際機場未來發展的聯外交通需求，高公局因此推動「國道2號大園交流道至機場端主線改善計畫」，該計畫將國2起點埔心溪橋至大園交流道南側等2公里多路線交通瓶頸路段拓寬改善為雙向6車道，目標在未來國1甲完成串聯提供桃園航空城對外高快速路網前，先行透過國2拓寬增加主線車道數提升主線行車速率，短期內先打通本壅塞路段之瓶頸。

高公局今表示，該工程109年8月29日開工，目前已將國2主線由原來雙向4車道拓寬為雙向6車道，通車後明顯改善該路段日益嚴重的交通壅塞問題，提升國道2號機場端路段之行車速率及服務水準，提供桃園機場更順暢便捷的聯外運輸服務。

▼國2大園交流道至機場端主線拓寬。（圖／高公局）