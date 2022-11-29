南韓貨運罷工第6天！尹錫悅強硬「命令開工」　工會高層削髮抗議

▲南韓政府以強硬姿態面對罷工，貨運工會高層29日削髮表達抗議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓貨運工會期盼政府能夠永久實施「安全貨運費率制度」，比照最低薪資，保障貨運司機收入，減少過勞、超載、超速等事故，豈料卻慘遭政府反對。如今，工會發起的罷工已邁入第6天，高達9成的預拌水泥廠無法獲得原料，導致全國工地建設被迫中斷，為此南韓總統尹錫悅強制執行開工，工會成員削髮抗議。

根據《韓聯社》、《韓國日報》，南韓國土交通部與貨運工會昨（28）日下午進行長達1個小時50分鐘的協商，不過雙方仍無法在延長「安全貨運費率制度」上達成共識，工會期望能夠廢除安全貨運費率制度的日落條款、同時擴大實施品項，政府則僅同意日落條款延長3年、且難以再擴大實施範圍，雙方最後談判破局。

尹錫悅29日在國務會議上審議通過「業務開始命令」，首先針對2500名水泥運輸司機下達強制開工令，相關業者則達201間，從政府接獲業務強制執行令的貨運司機須於隔日晚間12時前回到工作崗位，否則恐面臨駕照、資格證被吊銷等行政處分，甚至還得被判處3年以下徒刑、或是3000萬韓元以下罰金（刑事處罰）。

▲貨運工會發起罷工今邁入第6天，預拌水泥工廠受害頗深，水泥出貨量大減9成。（圖／CFP）

報導指出，自從貨運工會發起全國大罷工後，水泥的出貨量與平時相比大減90至95%，導致南韓全國912處工地中，有508處（56%）的預拌水泥鋪設作業被迫中斷。江原道預拌水泥工業協同組合表示，罷工發起之後，目前132做預拌水泥工廠中，有35座停止運作。

尹錫悅也在接受《路透社》專訪時提到此次罷工，認為南韓國內長久以來激進的工會文化是一大嚴重的社會問題，且歷屆政府頻向工會妥協，導致工會予取予求、非法罷工惡性循環。

面對政府強硬態度，貨運工會將之定義為「勞工戒嚴令」，工會領導高層更在釜山新港街頭發起「削髮抗爭」，反對配合回歸工作崗位，呼籲政府撤回強制開工命令。

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