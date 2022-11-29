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推特搜尋「白紙革命現場」慘遭色情廣告轟炸　假帳號大軍全出動

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲北京民眾響應「白紙革命」。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

中國各地抗議新冠防疫政策的「白紙革命」從周末延燒至今，不少網友發現，在推特使用中文搜尋示威熱點城市，例如北京、上海及南京，竟會出現源源不絕的女性清涼照片、賭博及性服務廣告，抑或毫無意義的垃圾貼文。資訊戰學者們警示，這可能是中國政府或其盟友刻意掩蓋示威影像的行動。

CNN報導，雖然中國官方封鎖推特網站，但該國用戶估計高達300萬至1000萬人。該報28日調查後也發現，近幾天發布色情廣告及垃圾貼文的帳戶，許多都是數個月前才創立，幾乎沒有追蹤其他人，也沒有任何粉絲。

▲在推特用中文搜尋北京會跑出大量色情廣告。（圖／翻攝推特）

▲在推特用中文搜尋北京會跑出大量色情廣告。（圖／翻攝推特）

▲在推特用中文搜尋北京會跑出大量色情廣告。（圖／翻攝推特）

▲根據記者實測，直至截稿前，在推特使用中文搜尋北京，持續出現大量色情或賭博廣告。（圖／翻攝推特）

中國匿名人權網站GreatFire.org旨在揭露該國網路審查制度，共同創辦人史密斯（Charlie Smith）指出，25日開始，大量約會垃圾貼文湧出，並且文末都標註著烏魯木齊（Urumqi），直至28日，這些垃圾訊息仍在持續氾濫中。

史密斯表示，中國幾年前開始整頓網路時，色情片與性網站就是第一批審查對象，因此垃圾貼文不太可能是真實私人用戶發文，「這種情況不只發生在新疆，目前還發生在任何敏感中國問題上。搜尋任何新冠病例增加的城市，或者周末發生街頭抗議的城市，你將會看到相同的情況。」

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲中國民眾不滿嚴苛的清零政策，民怨被本次烏魯木齊火災引爆。（圖／路透社）

史丹佛大學網路觀察中心負責人及假消息研究者斯塔莫斯（Alex Stamos）也引述獨立研究結果指出，這是一起蓄意攻擊，透過拋出無用資訊，減少外界對中國示威的關注。他曾任臉書首席安全主管，隨後卻推文表示，這場明顯的假消息運動讓自己認真考慮離開推特，「我們正在迅速接近這樣的處境，任何政治討論都被組織化的影響力團隊或垃圾訊息帶動成輕鬆話題。」

CNN也寫道，這場明顯的壓制行動疑似是機器人帳戶所發動，也成為推特被馬斯克收購以來，第一波重大的假消息考驗。此前，馬斯克誓言向垃圾訊息及機器人開戰，但他的另一間公司特斯拉接受中國大量投資，讓人懷疑他是否願意對抗政府。此前，馬斯克反駁北京對推特具有影響力的說法，但推特目前尚未回應這一波垃圾貼文事件。

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