全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

▲病患因為麻醉醒後不斷掙扎，被投與鎮定劑，沒想到卻引發腦病變。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本大阪公立大學醫院3年前發生一起醫療事故，一名當時79歲的男性病患因骨折接受全身麻醉手術，然而清醒後卻不斷掙扎，並試圖拔除身上的醫療機器。醫師隨後給予鎮定劑，怎知男子卻OHCA。由於發現時已錯過黃金治療期，該名病患最終罹患缺氧缺血性腦病變，至今仍昏迷不醒。

根據《讀賣電視台》報導，現已更名為大阪公立大學醫院的大阪市立大學醫院3年前收治一名當時79歲的男性病患。該名病患因為骨折接受手術，過程則採用全身麻醉。然而手術結束後，該名病患麻醉逐漸消退，卻開始出現反抗行為，並企圖將醫療機器拔除，護理師制止仍無效。

醫師隨後給予鎮定劑，企圖控制病患情緒，然而男子的身體狀況卻突然惡化，一度OHCA。據悉，醫師在投藥後並未使用生命體徵監測儀，且沒有告知護理師投與鎮定劑的風險，導致無人發現男子的情況惡化。待醫護人員發現並進行搶救時，男子的情況已經出現不可逆損傷，引發缺氧缺血性腦病變，直到現在仍在昏迷中。

家屬不滿表示，醫院明明出現重大醫療疏失，卻企圖隱蔽事實。據了解，根據醫院內部規定，如果發生重大醫療事故，應該盡速透過媒體對外公開，但是直到2021年8月，事故已經發生超過1年半，院方卻只有在官方網站上公布該起醫療事故。

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