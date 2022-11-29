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觀眾「亂入葡烏戰」揮彩虹旗　身分曝光竟是球員！全場看傻眼

▲▼ 世足H組葡萄牙對烏拉圭賽事，一名觀眾亂入球場揮舞彩虹旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世足H組葡萄牙對烏拉圭賽事，一名觀眾亂入球場揮舞彩虹旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃H組28日由葡萄牙對上烏拉圭，比賽中卻發生一段小插曲，一名觀眾突然衝進球場，衣服上寫著聲援烏克蘭和伊朗女性的標語，雙手揮舞代表多元性別族群的彩虹旗，令C羅等球員和其他觀眾都十分錯愕。而這名男子實際上是一名義大利足球員，過去就曾多次為貧民等議題公開抗議。

綜合《每日郵報》、《每日星報》等，35歲義大利男子費理（Mario Ferri）28日晚間亂入世足賽場，在比賽進行到下半場時，身穿一件胸口印上超人標誌的藍色短袖上衣，下方寫著「拯救烏克蘭」，背後是「尊敬伊朗女性」，手中則高舉彩虹旗，似乎是為抗議主辦國卡達對LGBT+族群的壓迫行為和烏克蘭、伊朗情勢。

直播畫面可見，費理舉著彩虹旗在場上奔跑，工作人員緊追在後，令場上球員和觀眾都滿臉困惑。比賽被迫中斷數分鐘後，掉在球場上的彩虹旗被裁判撿起，他也被撲倒後強行帶離。這時現場有不少球迷為他歡呼表示支持，也有網友在社群媒體上寫下，「我希望那個舉著彩虹旗亂入球場的人能夠成為世足代言人」、「很高興看到他」。

事實上，費理是一名義大利職業足球員，綽號「獵鷹」的他效力印度乙級聯賽United Sports Club，但在賽事因疫情中斷後回到家鄉，後來前往烏克蘭，致力協助將難民送往波蘭安全地帶。他過去在義大利和南美就曾多次穿著招牌超人上衣闖進球場，以喚起對貧民窟兒童等議題的關注，包括2014巴西世足，曾因一系列亂入比賽行為受到軟禁。

同性關係在卡達不合法，最高可處7年徒刑。美國記者沃爾（Grant Wahl）21日因穿著彩虹圖案上衣被要求更衣，否則禁止進入球場，保全將他扣留近30分鐘才放行；還有威爾斯隊球迷頭戴著有彩虹旗的帽子欲進場觀賽，結果帽子當場被沒收。

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