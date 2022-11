觀眾「亂入葡烏戰」揮彩虹旗　身分曝光竟是球員！全場看傻眼

▲ 世足H組葡萄牙對烏拉圭賽事,一名觀眾亂入球場揮舞彩虹旗。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

卡達世界盃H組28日由葡萄牙對上烏拉圭,比賽中卻發生一段小插曲,一名觀眾突然衝進球場,衣服上寫著聲援烏克蘭和伊朗女性的標語,雙手揮舞代表多元性別族群的彩虹旗,令C羅等球員和其他觀眾都十分錯愕。而這名男子實際上是一名義大利足球員,過去就曾多次為貧民等議題公開抗議。

Pitch invasion: Portugal vs Uruguay at #WorldCup2022 pic.twitter.com/XdoHJQjtVM

A protestor ran onto the pitch during Uruguay Portugal game carrying the 2SLGBTQIA+ flag #FIFAWorldCupQatar2022#FifaWorldCup pic.twitter.com/rk8K0rvCe0