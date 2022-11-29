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加媒：台加貿易談判「未來數周」啟動！　有效刺激雙邊貿易

▲▼加拿大國旗。（圖／路透社）

▲加拿大最新印太戰略將在未來五年投入23億美元擴大與亞太各國合作。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大政府28日公布最新印太戰略，將在未來五年投入23億美元，擴大與亞太各國的軍事、安全、貿易與外交關係。府方資深官員更透露，國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）很快就會與台灣進行貿易協議談判。

根據《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，加拿大政府資深官員28日向記者表示，伍鳳儀已通知台灣貿易談判官員、行政院政務委員鄧振中，兩人將在未來幾周討論下一階段行動。

▲▼加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）。（圖／路透）

▲加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）。（圖／路透）

加拿大政府28日公布最新亞太戰略，該戰略將在未來五年內投入23億美元（約台幣530億元），擴大與亞太各國的軍事、安全、貿易與外交關係；這是加拿大針對中國採取的新行動，直言中國是一個越來越具有顛覆性的全球大國，必須將北京視為敵手而非朋友，同時提升中國以外市場的貿易多元化。

加拿大今年1月宣布，與台灣啟動「台加投資促進及保障協議」（FIPA）探索性談判，初步談判已於6月完成。外交部長吳釗燮表示，FIPA將替在台灣的加拿大投資者、在加拿大的台灣投資者提供法律保護，從而刺激雙邊貿易。

報導提到，這類協議通常被視為達成全面自由貿易協定的墊腳石，有助於讓台加建立經濟聯繫。吳釗燮也指出，與加拿大達成貿易協議，是該國政府可以幫助台灣的首要途徑之一。

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