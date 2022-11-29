亞變種BQ.1傳播力、感染力恐更強　巴西病例增加「8月來最高」

▲ 新冠病毒已經肆虐3年。（圖／路透）

文／中央社

最近幾週巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數顯著增加，專家指出，新一波疫情的出現有多種因素，包括病毒傳播特徵與10月大選人際接觸頻繁等。

巴西全國衛生廳長委員會（Conass）最新報告顯示，目前COVID-19新增病例的7天平均值是2.2萬例，是8月以來最高數值之一，已達地方性流行病的規模。

根據克魯茲基金會（Fiocruz）一項調查，與10月相比，11月初巴西各州的COVID-19病例都增加。

聖保羅大學研究員李威（José Eduardo Levi）說，迄今巴西每一波COVID-19疫情都與新型冠狀病毒的一種新變異株有關，今年的特點是這些變種都來自Omicron。

最初Omicron變異株今年1月在巴西造成病例高峰，Omicron的變種BA.2在4月和5月造成第2波高峰。新變種BA.5在6月造成另一波高峰。目前這波疫情主要由源自BA.5的亞型變異株BQ.1、BA.5.3.1和BA.5.2.1引起。

李威根據基因體學和分子診斷測試數據指出，BQ.1從11月開始在巴西占主導地位。BQ.1在關鍵抗原位點中攜帶額外的刺突突變，可能增加冠狀病毒的傳播性和感染能力。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家李契曼（Rosana Richtmann）表示，Omicron及其亞型變異株具備非常有效的基因改變、複製和在這種複製中出現錯誤的能力，形成基因不同的病毒，使它們從我們的免疫系統中逃脫。

也就是說，無論是通過自然感染或疫苗接種，人類的抗體都無法完全識別這些亞型變異株，所以可能以輕微方式感染，但具有非常大的傳播能力，導致病毒傳播如此迅速。

李契曼說，除了病毒的內在特徵外，巴西人的行為也可能導致病例數量增加：先是放寬防疫措施；然後有選舉活動，擴大人與人之間的接觸機會；還有COVID-19疫苗追加劑接種率極低。

李威也認為，10月巴西大選可能為病毒傳播提供理想環境，大型集會促進更具傳播性的亞型變異株的傳播。

根據聖保羅大學附設綜合診所醫院（HC-USP）傳染病醫生佛塔多（Álvaro Furtado）觀察，雖然COVID-19疑似病例增加，住院人數沒有出現相同的成長率，且多數為輕症患者，最常見的症狀是疲倦、流鼻涕和喉嚨痛。

Omicron新變種的出現及病例數增加，顯示在病毒高度傳播時期有必要加強在COVID-19疫情期間學到的預防措施，尤其是戴口罩、勤洗手、使用酒精凝膠和與有症狀者保持距離等非藥物措施，有助於降低感染COVID-19和其他疾病（如流感和感冒）的風險。