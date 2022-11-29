央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

▲澳洲SBS播（右）的球迷歡呼畫面，到了央視（左）秒變場內空景。（圖／翻攝自推特／@billbirtles）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸面對新冠肺炎疫情，採用嚴厲的「清零封控」防疫措施，且為了避免民眾看到他國早已鬆綁限制，居然將世界盃足球賽中球迷「沒戴口罩」的畫面全部剪掉，用球員、球場或其他畫面取代。

根據《每日郵報》報導，卡達世界盃足球賽的轉播畫面，理論上傳送到各國時都是相同的畫面，但中國中央電視台體育頻道（CCTV Sports）為了避免國內觀眾看到他國沒戴口罩的樣子，持續攔截畫面並透過延後30秒播送來修改播出內容，將球迷沒戴口罩的特寫鏡頭刪掉，改以球員、官員或足球場畫面來取代。

Here’s the Canadian goal from the same match. The int’l feed everyone else gets shows fans close up. CCTV switches out those shots with feeds of coaches or wide shots. Watched 2 games - very obvious. It’s imperfect though - one cheering fans shot snuck through in the replay: pic.twitter.com/yo7oVUJ2nU — Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022

央視體育播出遠距離人群鏡頭，很難辨認個人臉孔，與包括抖音在內的平台同一場比賽網路直播相比，人群鏡頭也少很多。澳洲廣播公司（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）就在推特公開澳洲SBS電視台和央視在轉播同場賽事的畫面差異，「中國官方電視台審查世界盃比賽鏡頭是真的。」

伯特爾斯在推特po上了克羅埃西亞對加拿大的比賽畫面，結果發現克羅埃西亞球員射門得分後，SBS的畫面是球迷全在看台上高聲歡呼，但央視的畫面則是加拿大教練赫德曼（John Herdman）的單人特寫鏡頭，還有整個足球賽場的遠距離畫面。

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