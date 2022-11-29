德大嫂團穿紅內衣加油！曝和守門員「每周床戰4次」：輸球就不准做愛

▲德國替補門將特拉普喜歡和超模未婚妻古拉特在IG上放閃。（圖／翻攝自IG／izabelgoulart）

記者葉睿涵／編譯

德國28日在第二輪的小組賽中以1比1戰平西班牙，但替補門將特拉普（Kevin Trapp）穿著火紅色內衣，搭配白色連身衣褲在場邊加油的超模未婚妻古拉特（Izabel Goulart），卻成為了球賽中另一道抓人眼球的風景。

據《每日星報》報導，2018年宣布與德國替補門將特拉普訂婚的性感維密天使古拉特，是Instagram上坐擁457萬粉絲的超級名模。她深邃的五官與小麥色肌膚，加上熱愛健身練出來的火辣身材，一直給人一種健康的形象，也吸引了不少粉絲追蹤。

在2018年宣布婚訊後，小倆口除了經常在社交媒體上放閃外，每當特拉普有重大比賽，場邊也不時會見到古拉特的身影。這次的世足賽，古拉特就跟隨未婚夫前往卡達，就連先前德國遭日本逆轉輸球後，也有媒體拍到，她與幾名大嫂團成員步入球員飯店陪伴她們的另一半。

古拉特過去曾在採訪中大聊自己與特拉普的性愛史，聲稱她與特拉普都非常享受性愛，「我們每個禮拜要大戰至少4、5次，但如果他輸了重要比賽的話，那我就會把自己打扮得美美的，做好美甲，穿上我最漂亮的內衣，然後不跟他上床」。