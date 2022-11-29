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美俄《新削減戰略武器條約》談判延期　美：俄羅斯「單方面」提出

▲▼美國與俄羅斯。（圖／CFP）

▲美國與俄羅斯原定於29日舉行的《新削減戰略武器條約》雙邊協商委員會會議已被推遲。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美國與俄羅斯28日證實，兩國將推遲原定於29日在埃及開羅召開的《新削減戰略武器條約》雙邊協商委員會會議，但雙方並未透露會議延遲的原因，僅承諾將盡快提出新的開會日期。美國國務院表示，推遲會議是俄羅斯「單方面」提出的決定。

綜合CNN等外媒報導，《新削減戰略武器條約》（New START）是美俄雙方在2010年簽署的雙邊裁減戰略武器條約，旨在將兩國戰略核導彈發射裝置的數量減半，而它的有效期為10年，並可延期5年，目前這份條約的有效期已被延長到2026年。

由於新冠大流行的爆發，這項協議的檢查事宜在2020年3月被宣布暫停，因此兩國官員原定於11月29日至12月6日在埃及首都會晤，討論根據《新削減戰略武器條約》恢復檢查事宜，不過美國國務院發言人28日宣布，美方收到來自俄羅斯的通知，俄方已單方面推遲相關會晤，並將提出新的日期。

美國一位高級官員告訴CNN，俄羅斯是在「最近幾天」臨時通知了美國他們的決定，但俄方並未透露推遲會談的理由。俄羅斯外交部在宣布相關消息時也未說明會談延期的原因，而美國承諾將「盡快安排新的會談日期」，因為恢復檢查是將該條約繼續作為穩定工具最重要的事。

報導稱，《新削減戰略武器條約》是美俄兩國之間僅存的武器條約，而俄羅斯將會談推遲的決定，使得華盛頓和莫斯科之間維護最後一項重要核武器條約的努力再次受挫。

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