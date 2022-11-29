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慶祝世足踢贏威爾斯　伊朗釋放709名囚犯

▲▼伊朗,世足。（圖／路透）

▲為慶祝伊朗國家隊25日世足賽中以2-0踢贏威爾斯，700多名囚犯因而被釋放。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

伊朗國家隊世足賽前，以拒唱國歌的方式，支持國內「頭巾革命」示威活動，前世足球員也因而被捕。然而25日對上威爾斯意外爆冷門獲勝，政府為慶祝勝利釋放國內700多名囚犯，其中包括近期因示威活動被捕的人。

▲▼伊朗足球隊,世足。（圖／路透）

▲伊朗國家隊賽前拒唱國歌。（圖／路透）

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）28日報導，伊朗國家隊以2-0戰勝威爾斯隊後，政府釋放國內不同監獄的709名被拘押者，其中有些獲釋者是在「最近事件」中被捕的，間接提及伊朗國內延續2個多月的示威活動。

9月下旬22歲艾米尼（Mahsa Amini）因違反女性著裝規定被捕，在拘留期間不幸喪命，隨後伊朗各地爆發民眾抗議活動並延續至今。

伊朗司法機構稱，有2千多人因抗議活動被起訴。聯合國官員（VolkerTurk）則表示，約有1萬4千人被捕。

據伊朗當地媒體報導，伊朗前國營電視台主持人夏里亞里（Mahmoud Shahriari）、知名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）、前世足國腳加富里（Voria Ghafouri），以及捍衛言論自由的社運人士羅納吉（Hossein Ronaghi）等，許多因支持抗議活動而被拘留者皆已獲得保釋。

▲▼伊朗球迷聲援國內反政府示威活動。（圖／路透）

▲伊朗球迷在手上寫下口號「女性、生命、自由」，聲援國內反政府示威活動。（圖／路透）

此次世界盃彷彿成為媒體、球迷、球員就世界局勢表達意見的政治舞台，不少伊朗球迷在身上、衣服上寫上「女性、生命、自由」的口號，在體育場外聲援國內「頭巾革命」。

另外，美國足球協會（US Soccer Federation）日前在推特上傳世足比分圖時，也刻意刪除伊朗國旗上「真主象徵」，聲援捍衛伊朗婦女人權。伊朗官方憤而向國際足球總會（FIFA）抗議，要求FIFA對美國祭出禁賽10場的懲罰，目前FIFA官方尚未對此做出回應。


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關鍵字：

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