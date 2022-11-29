尹錫悅：將提供「量身打造」獎勵　爭取特斯拉超級工廠落腳南韓

▲ 尹錫悅28日接受路透社專訪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅宣布，將提供專屬獎勵方案，以吸引特斯拉在南韓興建電動車超級工廠，且會將激進工會造成的風險降到最低。此前，他於23日與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）視訊，會後總統辦公室援引馬斯克說法聲稱，南韓是特斯拉新工廠首選地點之一。

尹錫悅28日接受《路透社》訪問透露，「若特斯拉、Space X或其他公司考慮在韓國進行更多投資，包括興建超級工廠，政府將盡最大努力支持。」

他指出，南韓提供高技術勞動力，政府也將確保監管標準與國際維持一致，外國企業也就不會面臨意料之外的財務或監管阻礙。當被問及南韓能為特斯拉提供什麼勝過其他候選設廠地點的優勢，他透過翻譯回應，「我們正準備提供量身打造的方案，以給予這些特定公司一些優勢。」

特斯拉先前已表明，考慮再興建一座超級工廠，可能的地點據報包括加拿大、印尼、印度及泰國。但分析人士指出，儘管其中部分國家坐擁豐富的鎳等自然資源，卻都沒有如南韓一般的汽車供應鏈。

▲ 南韓貨運工會24日發動罷工。（圖／CFP）

另一方面，尹錫悅受訪時也大讚，政府今年對工會罷工採取強硬回應，開啟為勞資關係建立法規的進程。

南韓約9600名貨運司機參與工會發起的罷工運動，訴求政府對最低運費的永久保障，以應對不斷上漲且不可預料的燃油成本及過勞問題。28日談判宣告破裂，政府29日祭出行政命令，將迫使罷工的司機重返工作崗位。

尹錫悅向《路透社》指出，「激進的工會文化是韓國社會一項嚴重問題」，他23日也在視訊中告訴馬斯克，他的勞動政策目標是建立法規，消除不公平勞動行為的風險。

根據韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation）統計，南韓過去10年來因勞資糾紛導致的年均停工天數為39天，達到美國（8天）的近5倍，更是日本（0.2天）的近200倍。尹錫悅指責，歷屆政府頻頻向工會妥協，造成非法罷工的惡性循環，也引發更多嚴重的罷工及工會非法行動。

►南韓總統尹錫悅：堅決反對中國單方面改變台海現狀

►南韓貨運司機罷工第5天！水泥鋼鐵供應鏈受阻斷 尹錫悅擬強制開工

►特斯拉擬在亞洲設超級工廠！馬斯克視訊尹錫悅：南韓是候選地之一

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》