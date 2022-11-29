俄軍妻子「鼓勵老公性侵」烏克蘭女性　她怒揭對話：最殘忍獸性

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜（左）演說時表示，俄軍的妻子鼓勵丈夫在烏克蘭性侵其他女性。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭自2月24日持續至今已滿9個月，期間曾有俄軍對平民性暴力的相關證詞。烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）28日在倫敦一場國際性會議上發表演說時指責，俄羅斯軍人在烏克蘭以性暴力作為戰爭武器相當殘忍、獸性，而妻子們甚至會「鼓勵」她們的丈夫性侵烏克蘭女性。

據英國「天空新聞」報導，烏克蘭總統澤倫斯基的44歲妻子歐倫娜28日在倫敦參加一場旨在解決衝突期間發生的性暴力問題的國際性會議。她談到，自2月份戰事爆發以來，俄羅斯入侵者就持續在烏克蘭有計畫性地、公開地犯下性暴力的戰爭罪，「性暴力是證明一個人控制慾最殘忍、最獸性的方式。對於遭受這種暴力的受害者來說，在戰爭中很難站出來作證，因為沒有人會感到安全。」

▲歐倫娜批評，俄軍將性暴力當作戰爭工具。（圖／路透）

歐倫娜表示，性暴力被俄軍當作戰爭武器的另一種工具和武器，也是為何他們公開且計畫性地使用這種手段，「我們發現，俄羅斯軍人對此態度毫不隱諱，在我方設法攔截的通話內容中，他們在電話中和親屬談論性侵。事實上，俄軍的妻子鼓勵這樣的行為，她們說道『去吧，性侵那些烏克蘭婦女，只要別跟我透露，不要告訴我。』而這態度正是為何全球需要採取應對措施的原因。」

報導指出，協助基輔調查戰爭罪的國際刑事律師Wayne Jordash上周聲稱，有證據表明，俄軍指揮官對於軍人在烏克蘭實施性暴力的行為知情，「在某些情況下，（他們）鼓勵甚至下令這麼做。」他沒有透露具體調查對象，但在基輔周邊地區的一些性案件涉及俄國武裝部隊組織，「這顯示出更具系統性的層級上的計畫。」

上月發表的一份聯合國支持的報告稱，俄軍性侵的受害者年齡從4歲到80多歲不等，部分案件中家庭成員被迫目睹性犯罪。

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