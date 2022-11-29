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南韓總統尹錫悅：堅決反對中國單方面改變台海現狀

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）持續提高試射導彈的頻率，包括連續向東發射洲際彈道飛彈「火星-17型」，且隨時準備進行第7次核試驗。面對北韓核武與導彈威脅倍增，南韓總統尹錫悅呼籲中國，在推動北韓無核化的道路上應積極扮演關鍵角色；同時對於中國在台灣海峽的軍事威脅，他也表示堅決反對中國單方面改變現狀。

根據《韓聯社》，尹錫悅近日接受外媒《路透社》的專訪，專訪內容於今（29）日刊登，他在專訪時向北京當局施壓，強調身為聯合國安理會常任理事國之一、且身為北韓鄰國的中國能積極扮演建設性的角色，協助引領北韓走向無核化，「致力推動北韓無核化，對中國也是有利的。」

尹錫悅在專訪中提到，若身為聯合國安理會常任理事國之一的中國未能履行國際義務，則來自他國的「軍事資產」將會流入東北亞地區。

據悉，先前美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾於11日透露，美國總統拜登曾向中國國家主席表態，若中國未能在阻止北韓軍事挑釁上扮演關鍵角色，則美國不得不強化佈署在東北亞地區的軍事力量。

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

至於面對台海衝突，尹錫悅則向《路透社》表示，「堅決反對（中國）單方面改變台灣現狀」；至於兩岸一旦爆發衝突時，南韓軍隊與駐韓美軍將扮演何種角色，尹錫悅持謹慎態度，「韓國軍隊會綜合考量國防安全狀況，其中最直接關注的議題，莫過於利用（台海衝突）而挑起軍事行動的北韓。」

北韓近來連續試射新款洲際彈道飛彈「火星-17型」，該款飛彈號稱射程達1萬5000公里、射程範圍涵蓋美國本土。

尹錫悅也在專訪中提到他於23日以視訊方式與特斯拉、太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）展開會議，他表示若馬斯克研擬在南韓投資設立電動汽車組裝工廠「千兆工廠」（Gigafactory），則南韓政府將會予以協助。

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

尹錫悅表示，南韓能提供具高度成熟的勞動力，且為了不讓外商在財政、法規上遭遇困境，他承諾將會整備各種符合國際標準的法規。

另外，南韓境內的貨運司機全國大罷工已持續至第6天，尹錫悅批判南韓國內的「工會文化」是一項極為嚴重的問題，認為應從法治主義的角度著手應對。

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