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冰上釣魚突然冰層斷裂！　美200名釣客「浮在冰上」等救援

 

實習記者任庭儀／編譯

在緯度較高的地區，冰上垂釣是冬季的熱門活動。美國明尼蘇達州28日傳出一群垂釣客釣魚釣到一半，冰層突然從中破裂，造成200人受困，在浮冰上等待救援。當地警長辦公室提醒，早期冰季難以預測，從事冰上活動時，冰層厚度至少需要4英寸（約10公分）。

BBC報導，美國明尼蘇達州貝爾特拉米郡（Beltrami County）警長辦公室指出，28日上午11時34分左右接到消息，當地北部釣魚勝地紅湖（Red Lake）發生冰層斷裂，導致約200名垂釣者受困湖面，四周被開闊水域包圍，受困的人在14時37分都安全撤出。

▲▼ 約200人受困明尼蘇達州北部紅湖浮冰上等待救援。（圖／翻攝自Facebook／JR`s Corner Access）

▲ 救援人員在約3公尺間的浮冰架起簡易橋，成功疏散200名垂釣客。（圖／翻攝自Facebook／JR`s Corner Access）

多個機構的水上救援車輛立即被派往現場，經無人機觀察評估後，救援人員與附近餐廳經營者斯圖尼斯基（Adam Studniski）合作，在湖上架設冰橋安全疏散垂釣者。

斯圖尼斯基表示，冰層因受西南風影響而從中斷裂，「每年這個時候，這類事件時不時會發生一次，垂釣者在撤離時都很平靜。」

警長辦公室則在新聞稿中警告，早期冰季是難以預測的，在從事冰上活動時，要確保有足夠的冰量，冰層厚度至少需要4英寸（約10公分）。

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