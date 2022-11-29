日議員喪妻卻露詭異微笑　1證據破不在場證明！案情逆轉兇手就是他

▲丸山大輔涉嫌殺害妻子，遭到警方逮捕。（圖／長野縣議會）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣議員丸山大輔的妻子2021年遭人在自家營業的酒鋪勒斃，然而時隔1年案情卻出現驚人反轉。警方28日以殺人嫌疑逮捕丸山大輔本人。根據日媒報導，丸山2個月前才接受採訪談及「喪妻之痛」，他甚至還呼籲兇手盡快出面投案接受懲罰。消息曝光後，有網友更驚恐表示，當時他在受訪影片中表現冷靜，甚至偶爾露出笑容，現在看來讓人不禁起雞皮疙瘩。

根據《長野放送》報導，現年48歲的長野縣塩尻市選區縣議員丸山大輔因涉嫌於2021年9月29日上午0時至6時45分之間，在自家的酒鋪兼住家勒斃同歲的妻子丸山希美，因此在28日被警方依殺人罪嫌逮捕。丸山大輔的老家自明治時代就開始經營酒鋪，而酒鋪則與他們的住家連結在一起。

丸山希美當天上午7時被發現倒臥在酒鋪的1樓辦公室內，經法醫相驗後確定死因為脖子遭勒的窒息死亡。當時死者倒下的地方就在金庫旁，但是金庫卻沒有出現被破壞的痕跡，因此警方初步排除是謀財害命。而事發後丸山大輔則向警方聲稱，自己當天為了出席縣議會，因此外宿住在長野市，並沒有住在家裡。

丸山大輔9月底因適逢妻子的1周年忌日而接受媒體採訪，談到事發當天，他表示，「當天先接到最大的孩子的電話。他告訴我，媽媽的情況不太好，所以我馬上就趕往現場，但是途中接到救護人員的電話，對方說妻子狀態已經不行了，會直接叫警察。」

當他返家時已經8時半，妻子已經是一具冷冰冰的屍體，而看到警察在蒐證、並維持現場狀況時，他才意識到可能是他殺。而他在訪談中也談到與妻子間的深厚感情，並感謝對方生前對他的付出。

丸山因殺人嫌疑被逮的消息曝光後，該段採訪影片再度引發討論。只見丸山在影片中語調冷靜，時而還會露出淺淺的微笑，讓網友都不禁感到害怕。而他甚至向記者表示，「希望犯人可以對自己做的事感到罪惡，並且盡快自行投案，接受應有的懲罰。」現在看來則是格外諷刺。

根據報導，警方10月發現丸山聲稱在長野市過夜的不在場證明與實際國道的電子通行紀錄不符，因此將他立案調查。

另外更有網友挖出，丸山大輔先前也曾經因為使用政治活動費參加統一教會的活動，而登上版面。

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