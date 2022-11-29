拜登密切關注白紙革命！　白宮：支持中國人民和平抗議權利

▲北京清華大學學生響應「白紙革命」。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

中國「白紙革命」持續延燒，白宮國安會議28日聲援，「在美國及世界各地，大家都有和平示威的權利，而這也包括中華人民共和國」，華府及總統拜登都持續密切關注抗議情勢，但目前尚未接獲北京方面提出的疫苗供應要求。

白宮國安會議聲明，美國關注「什麼能夠有效」對抗新冠病毒，這也包括加強疫苗接種率，「我們認為，中國很難能夠透過清零政策遏止病毒」。

▲白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）。（圖／路透）



至於拜登對於要求習近平下台的呼聲，有什麼回應？白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）說，「總統並不代表世界各地的示威者，他們正在為自己發聲。」但他本月稍早卻表示，拜登在一場政治活動上說「我們要解放伊朗」，這番話旨在聲援伊朗示威者。

習近平積極消除異議，擴大高科技社會監控系統，使得示威變得更危險、更困難，如今卻面臨上任10年以來前所未見的公民不服從。新疆烏魯木齊火災引爆中國人民對於封控政策的怒火，北京、上海等城市及數十所大學都有群眾上街抗議嚴苛防疫政策，甚至要求習近平下台，公安28日也在抗議地點加強維安。

▲上海及北京都有群眾上街示威。（圖／路透社）



《路透社》寫道，北京與華府以截然不同的方式應對新冠疫情，此分歧重塑全球2大經濟體之間的競爭。北京的清零政策讓中國官方死亡數保持在數千人，但代價卻是讓數百萬人被長期限制在家，對中國經濟造成廣泛破壞。不過，拜習14日才在峇里島會晤，白宮回應也未批評北京，似乎顯示出一種謹慎行事、避免煽動情勢的態度。

儘管如此，一些美國國會成員已經大力譴責習近平，共和黨眾院外交委員會領袖麥克考（Michael McCaul）直言，示威提醒人們，中共的「反烏托邦式統治不受歡迎也不受挑戰」，「我向那些冒一切風險反對中共者的人的勇氣致敬。」