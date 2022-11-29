馬斯克槓上庫克！　控蘋果威脅下架推特：他們仇視言論自由嗎

▲馬斯克爆料蘋果施壓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）掌權推特後，接連做出許多受爭議的措施。馬斯克28日更指控，蘋果（Apple Inc）公司威脅在App Store中下架推特，而且已經停止在推特上投放廣告。

馬斯克在推特發文標註蘋果執行長庫克（Tim Cook），表示蘋果已經停止在推特上投放大部分廣告，「他們仇視美國的言論自由嗎」？他接著指出蘋果威脅要把推特從App Store下架，「但不願意告訴我們原因」。

面對蘋果的施壓，馬斯克選擇開戰，他開始向大眾「揭露」蘋果的商業手段，「你知道蘋果在App Store所有你買的東西中，都偷偷抽了30％的稅嗎？」

目前蘋果尚未證實消息，但路透社指出類似的舉動已不是第一次出現。過去Gab和Parler等App，也因為在蘋果的干預下被從App Store撤下。Parler是美國保守派愛用的App，在更新內容和審查規範後，很快在2021年4月被蘋果下架。

全球市值最高的蘋果光是本月10日至16日，就在推特上投放約13.2萬美元 （約新台幣408萬元）的廣告，但已比10月16日至22日間投放的22萬美元（約新台幣680萬元）廣告更少，當時是馬斯克完成收購交易前的一個禮拜。

今年第一季，蘋果是推特最大的廣告主，《華盛頓郵報》引用推特內部文件指出，蘋果花了4800萬美元（約新台幣14.9億元）投放廣告，這筆錢占蘋果當期獲利的4％以上。