BBC記者遭中國警方毆打上銬！　歐廣聯盟痛斥：恐嚇媒體





▲中國民眾手拿白紙上街抗議政府嚴格封控，期間多人被警方強制帶走。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國近日示威抗議多地開花，但英國媒體BBC的其中一名記者在上海現場採訪時，遭到中國警方毆打，甚至被拘留長達數個小時。英國政府譴責此事，表示「令人震驚」；歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）也發聲，表示這種行徑「無法接受」。

綜合外電報導，英國公共媒體機構《英國廣播公司》（BBC）27日發布聲明，旗下一名記者在中國遭到警察毆打並拘留，英國政府對此立刻發出譴責，首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，「與其傾聽人民抗議的訴求，中國政府選擇採取更激烈的行為，包括攻擊BBC的記者」，早前蘇納克的發言人也對此事表示，「震驚而且令人無法接受」。

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.



I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.



Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022

歐洲廣播聯盟於同日發布聲明，歐廣聯盟成員的記者與製作團隊在中國遭受「令人無法忍受的恐嚇和攻擊」，對此以「最嚴厲措辭」表達譴責。

BBC稍早表示在上海採訪反封控抗議的記者勞倫斯（Ed Lawrence），不僅被中國警方拳打腳踢，還被上銬逮捕，直到數小時後才獲釋。

中國外交部發言人則反駁，根據上海當局通報，當時勞倫斯並沒有出示由中國政府發配的外國記者證，因此當警方驅離人群遇到不配合的人時，就會強行帶走，「就我們的理解，BBC的聲明與事實不符。」