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G7司法部長史上首次集會　追訴俄羅斯戰爭罪行

▲▼ 七大工業國集團（G7）。（圖／達志影像／美聯社）

▲七大工業國集團（G7）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

七大工業國司法部長今天起召開史上首次會議，討論如何追訴俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。德國司法部長布希曼強調起訴戰爭罪行需要有耐心，將需要好幾年的時間。

俄羅斯入侵烏克蘭9個月以來，烏國境內出現多處亂葬崗，挖出來的遺體有暴力致死的痕跡，平民婦女頻遭俄國士兵性暴力，加上俄軍撤退後，首都基輔周邊的城鎮出現平民屍體橫躺街頭，足以構成戰爭罪行。

德國司法部宣布，七大工業國集團（G7）各成員國的司法部長、國際刑事法院（ICC）首席檢查官卡林汗（Karim Khan）、歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯（Didier Reynders）、烏克蘭司法部長馬尤斯卡（Denys Maliuska）等人，今天起一連兩天在柏林集會，協調如何向俄羅斯追究戰爭罪行責任。

這是七大工業國集團司法部長史上首次的會議，德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）表示，國際刑事法院、烏克蘭當局、德國等國都在調查俄羅斯在烏國境內所犯下的戰爭罪行，不過各國司法制度不同，有必要簡化證據交換的方式，避免多次訊問同一位證人。

烏克蘭已記錄約4萬5000件疑似戰爭罪行案件，不過至今只判決其中12件，布希曼接受「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）訪問時指出，收集足夠證據才能起訴戰爭罪行，各國必須有足夠的耐心，勢必需要好幾年的時間。

德國採普遍管轄權原則，不論犯罪嫌疑人的國籍，可對外國發生的戰爭罪、種族滅絕、反人道罪提起刑事訴訟。

今年年初，德國一所法院裁定一名敘利亞前情報人員要為獄中酷刑負責，被聯合國人權事務高級專員視為「歷史性的裁決」。

 

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