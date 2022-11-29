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老橋冰淇淋搶先品嚐　Domani義式餐廳12／19推出義國經典家常料理

▲「Domani義式餐廳12月19日-12月25日推出義大利各地經典家常料理歡慶佳節。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲「Domani義式餐廳12月19日-12月25日推出義大利各地經典家常料理歡慶佳節。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

Domani義式餐廳隱身於台北東區後巷，緊鄰忠泰美術館，開店至今持續運用時令在地食材結合經典義式手法展現出非凡料理，在歲末節慶之際，以「舌尖上的義大利之旅」為題，於12月19日-12月25日推出義大利各地經典家常料理歡慶佳節，邀請羅馬人氣義式冰淇淋品牌老橋冰淇淋傳授製作的美味秘訣。

▲「米蘭式戰斧豬排」選用台灣戰斧豬排酥炸。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲「米蘭式戰斧豬排」選用台灣戰斧豬排酥炸。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲「那不勒斯肉醬千層麵」起源於義大利中部的那不勒斯（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲「那不勒斯肉醬千層麵」起源於義大利中部的那不勒斯（圖／DOMANI義式餐廳提供）

此次Domani義式餐廳主廚團隊帶著大家從味覺出發去旅行，由北至南分別獻上選用台灣戰斧豬排演譯米蘭傳統料理的「米蘭式戰斧豬排」、被譽為最古老的義大利麵「那不勒斯肉醬千層麵」、五分熟炙燒鮪魚搭配象徵南義的番茄和橄欖的「番茄橄欖鮪魚沙拉」，以及源自米蘭日漸發展成聖誕節人手一顆國民甜點的「聖誕麵包佐榛果甘納許慕斯」。

▲「番茄橄欖鮪魚沙拉」炙燒鮪魚保有五分熟層次口感。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲「番茄橄欖鮪魚沙拉」炙燒鮪魚保有五分熟層次口感。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲羅馬老橋冰淇淋來自正統義大利的人氣冰淇淋品牌。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

▲羅馬老橋冰淇淋來自正統義大利的人氣冰淇淋品牌。（圖／DOMANI義式餐廳提供）

為帶來最為正宗的義式饗宴，Domani義式餐廳邀請羅馬人氣義式冰淇淋品牌老橋冰淇淋 Old Bridge Gelateria創辦人Gianni帶領團隊來台，原班人馬手把手傳授義式冰淇淋製作的美味秘訣，透過走訪傳統市場和夜市體驗，和Domani團隊一同天馬行空實驗出60餘種口味再精煉，就要推出最適合台灣的在地風味，此次亦能搶先品嚐。

另外，餐廳2023年以「Bar Domani」之名延伸隨性而休閒的餐酒型態，進駐大直最具話題的非典型全新商場「NOKE忠泰樂生活」，重新展演義大利美食的經典元素－餐食料理、義式咖啡、義式冰淇淋等。開幕之際便有老橋冰淇淋 Old Bridge Gelateria在台的首間旗艦門市在隔壁，還有耗資不斐的8瓶式葡萄酒鮮飲機。

▲雅意冬季菜色「慢煮蛋、康特起士」。（圖／君品提供）

另外，時序進入冬季，連續兩年榮獲米其林入選餐廳的君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳，以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地秋冬盛產食材-羊肉、松露、乳酪、蘑菇、南瓜與榛果入菜，即日起推出午、晚餐全新菜單，午餐套餐10道式料理每人2180元+10%，11道式料理每人2980元+10%，晚餐套餐12道式料理3580元+10%，13道式料理4280元+10%。

▲雅意冬季菜色「雞皮塔可」。（圖／君品提供）

此次設計冬季全新菜單，Paolo主廚除了採用北義秋冬常見食材，更加入主廚喜愛的東方食材-日本胭脂蝦、柚子，開胃小點-「雞皮塔可」將煎香雞皮與雞湯攪打成泥，經兩度烘烤塑型成雞皮塔可餅，填入日本胭脂蝦丁；前菜「炙燒馬鈴薯與鹹鱈魚」將北義直送的鹹鱈魚經7日流水洗去鹽味，與馬鈴薯泥、牛奶燉煮，接著混合巴西里、檸檬汁打成鹹鱈魚慕斯，填入經7次反覆低溫油炸及冷凍至酥脆的馬鈴薯外殼，上方覆蓋6小時長時熬製的濃縮番茄泥、晚摘黑橄欖碎，最後撒上帶有芬芳果香的手指檸檬粒。

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