5歲童送醫竟「沒有床位」不治亡　家屬揭心碎48小時…遭醫護嗆：還想怎樣？

▲5歲男童疑似因醫療疏失而不治身亡。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

英國一名5歲男童先前因病被送進羅瑟勒姆醫院（Rotherham General Hospital）救治，未料原本只是喉嚨痛的病症，竟會演變成肺部感染、心臟多次驟停與多重器官衰竭，最後不幸離世。男童的叔叔指控醫療體系要為此付最大責任，因為院方當時竟告訴他們「沒有病床、沒有足夠的醫生」可以救治病患。

據《鏡報》報導，5歲男童納希爾（Yusuf Mahmud Nazir）11月13日因抱怨喉嚨痛被父母帶去就醫並收到抗生素藥物，未料隔天病況急轉直下，父母見狀立刻開車送他到急診室。然而，納希爾的父母雖聽到醫師說：「這是我看過最嚴重的扁桃腺發炎」，之後卻在醫院空等了數小時，只能無奈帶孩子回家。

返家後的納西爾惡化到呼吸困難、難以吞嚥，這次家人雖改叫救護車，卻沒如願送到兒童醫院治療，且收治的羅瑟勒姆醫院當時竟「只有一個醫師在場」。納西爾的叔叔透露，當時他們不斷祈求院方治療，但一直得到「我們只有一個醫生、我們沒有床位了，你要我們怎麼樣」的回答，醫護人員甚至告訴他們：「別對我們，要對上頭的大人物投訴，是這些人只給我們一個醫生！」

納西爾的叔叔表示，孩子很快就不治身亡，而他們公開此事是希望能挽救下一個孩子的生命，「只要少一個經歷我們正在體會的家庭，對我來說就足夠了」。事後，Rotherham NHS Foundation Trus也強調會徹查此事並給予納西爾家人需要的幫助。

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