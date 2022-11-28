　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敗選後爆退黨潮！陳子瑜、黃敬雅「祝福台灣基進」　黨部證實了

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進陳子瑜，選後宣布退黨。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選剛落幕，台灣基進這次在全台共推出24名候選人，最後在台南、高雄拿下各1席，基進黨主席陳奕齊開票當晚也落淚召開記者會感謝大家支持。不過，今天台灣基進高市左楠區議員候選人陳子瑜，以及前鎮小港區議員候選人黃敬雅接連在臉書發表「退黨宣言」，表示選舉結束，已無能有幫上忙的地方，祝福台灣基進有更好的發展。

陳子瑜今天在臉書發出聲明表示，本次選舉個人努力不夠，雖提高得票率，但未能協助基進增加席次，如今選舉結束，已無能幫上忙的地方，祝福基進未來有更好的發展。

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進黃敬雅，選後宣布退黨。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

而黃敬雅隨後同樣也在臉書指出，這次的選舉，她透過乾淨正面選舉方式為民眾帶來積極與歡樂，讓自己的孩子在身邊看見了媽媽的堅持與努力，更提早體驗到台灣最珍貴的民主價值。

黃敬雅說，選舉結束，雖然叩關市議員失利，未能如接受徵召時所協議的協助台灣基進完成在高雄市議會成立黨團的目標，但也完成了階段性任務，由衷祝福台灣基進未來能夠擁有更好的發展。

對此，台灣基進秘書長王興煥表示，關於夥伴陳子瑜和黃敬雅聲明退黨，台灣基進雖然感到惋惜，但仍然尊重與祝福。王興煥指出，陳子瑜的論述能力與公職經歷，黃敬雅餘生為眾生的大願與親和力，都是台灣基進的重要資產。

王興煥說，深深感謝兩位的付出；對於夥伴另有生涯規劃，除了不捨，也祝福前程似錦。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
她血壓飆180臉爆紅！　「洗澡1習慣」害的
快訊／8連敗魔咒？喀麥隆遭塞爾維亞反超　3分鐘連進2球
館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤
卡達世足小組賽勝負難分？「4方法」判斷排名
剖腹產後太急踩雷！　張齡予「轉大醫院重新開刀」：等於生兩次
她遭恐怖前任潛入硬上！　房東讀懂「這動作」秒報警
APP訂房「一晚1.7萬」　官網訂只要半價！他求退費竟被掛電
時空旅人預言世足決賽「巴西vs.法國」　結果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二度吞敗！柯文哲覆議案遭議會「1分鐘否決」　卸任前夕再被打臉

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤：對我公平嗎？

立委補選「國民黨拍板採徵召」　已在徵詢選區內可能人選

敗選後爆退黨潮！陳子瑜、黃敬雅「祝福台灣基進」　黨部證實了

立委補選藍綠點將！王鴻薇籲民調徵召　蔣萬安昔對手吳怡農呼聲高

解決高房價最好時刻！高嘉瑜續推實坪制　「改實坪制者得天下」

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

九合一大敗民進黨互打　柯建銘喊話：我們都是戰犯

遭點名4大戰犯！　四叉貓定義側翼網軍自稱「時事評論員」

暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

二度吞敗！柯文哲覆議案遭議會「1分鐘否決」　卸任前夕再被打臉

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤：對我公平嗎？

立委補選「國民黨拍板採徵召」　已在徵詢選區內可能人選

敗選後爆退黨潮！陳子瑜、黃敬雅「祝福台灣基進」　黨部證實了

立委補選藍綠點將！王鴻薇籲民調徵召　蔣萬安昔對手吳怡農呼聲高

解決高房價最好時刻！高嘉瑜續推實坪制　「改實坪制者得天下」

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

九合一大敗民進黨互打　柯建銘喊話：我們都是戰犯

遭點名4大戰犯！　四叉貓定義側翼網軍自稱「時事評論員」

暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

安氏林羚遭非洲野犬、河馬圍攻正要脫困　下秒被鱷魚咬住

二度吞敗！柯文哲覆議案遭議會「1分鐘否決」　卸任前夕再被打臉

來自難民營的他踢進加拿大世界盃首記進球　戴維斯霸氣宣布獎金全捐出

快訊／8連敗魔咒？喀麥隆遭塞爾維亞反超　3分鐘連進2球

李昇基發2次聲明！公司稱「有給音源費」他怒斥說謊：別再扭曲事實

阿里山英迪格開放明訂房！明年3月起就能住　價格、絕美山景房曝光

SJ來台嗑美食！慶功選在新開幕韓式烤肉　始源來台先吃這家麻辣鍋

一天乾3瓶酒！他「喝到膀胱破」肝硬化　術後1句話醫聽傻

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤：對我公平嗎？

王瞳被強行擁抱告白嚇哭了　兄弟同時愛上她怒火開撕

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

地方喊「高虹安選上就罷免」

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

最高票連任！黃捷宣布加入民進黨黨團運作

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

更多熱門

相關新聞

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬

九合一大選落幕，高雄市議員激戰結果也正式出爐！第7選區三民區這次因人口數下滑，議員席次由原本8席減一席剩下7席，戰況也格外激烈，上演13搶7局面，其中，代表台灣基進出征的罷韓四君子之一的張博洋，這次奪下該選區第四高票當選新科議員，成為最大黑馬。

高雄鎮港市議員「17搶8」　開票結果出爐　

高雄鎮港市議員「17搶8」　開票結果出爐　

高雄左楠20搶9！美女主播初參選狂掃1.8萬票

高雄左楠20搶9！美女主播初參選狂掃1.8萬票

李雨蓁接邁邁打氣電話　支持者送運彩

李雨蓁接邁邁打氣電話　支持者送運彩

罷韓君子合體！尹立：張博洋讓高雄步入正軌

罷韓君子合體！尹立：張博洋讓高雄步入正軌

關鍵字：

台灣基進基進黨黃敬雅陳子瑜

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面