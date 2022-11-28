敗選後爆退黨潮！陳子瑜、黃敬雅「祝福台灣基進」　黨部證實了

▲台灣基進陳子瑜，選後宣布退黨。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選剛落幕，台灣基進這次在全台共推出24名候選人，最後在台南、高雄拿下各1席，基進黨主席陳奕齊開票當晚也落淚召開記者會感謝大家支持。不過，今天台灣基進高市左楠區議員候選人陳子瑜，以及前鎮小港區議員候選人黃敬雅接連在臉書發表「退黨宣言」，表示選舉結束，已無能有幫上忙的地方，祝福台灣基進有更好的發展。

陳子瑜今天在臉書發出聲明表示，本次選舉個人努力不夠，雖提高得票率，但未能協助基進增加席次，如今選舉結束，已無能幫上忙的地方，祝福基進未來有更好的發展。

▲台灣基進黃敬雅，選後宣布退黨。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

而黃敬雅隨後同樣也在臉書指出，這次的選舉，她透過乾淨正面選舉方式為民眾帶來積極與歡樂，讓自己的孩子在身邊看見了媽媽的堅持與努力，更提早體驗到台灣最珍貴的民主價值。

黃敬雅說，選舉結束，雖然叩關市議員失利，未能如接受徵召時所協議的協助台灣基進完成在高雄市議會成立黨團的目標，但也完成了階段性任務，由衷祝福台灣基進未來能夠擁有更好的發展。

對此，台灣基進秘書長王興煥表示，關於夥伴陳子瑜和黃敬雅聲明退黨，台灣基進雖然感到惋惜，但仍然尊重與祝福。王興煥指出，陳子瑜的論述能力與公職經歷，黃敬雅餘生為眾生的大願與親和力，都是台灣基進的重要資產。

王興煥說，深深感謝兩位的付出；對於夥伴另有生涯規劃，除了不捨，也祝福前程似錦。