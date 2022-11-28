卡達世界盃小組賽難分勝負？積分若相同　則「4個方法」判斷排名

▲南韓24日在世足賽以0比0踢平烏拉圭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年卡達世界盃如火如荼進行，隨著比賽進行一段時間，32個參賽隊伍將會在A至H等8個小組中陸續分出名次，在8個小組中，每個小組內積分最多的前2隊晉級淘汰賽，合計共16個隊伍晉級為16強。

不過比到最後，仍難免出現雙方積分持平、無法判斷在小組內排行的情況，根據國際足總（FIFA）的規定，為此將會有至少4種方式區分勝負，決定排行更為靠前的隊伍，例如小組賽中積分高者、淨勝球數高者（進球數減去失球數）、總進球數較高者，相互交手戰績、淨勝球數、進球數，或以獲得紅黃卡較少者等方式判定勝負。

世足積分採3分制，勝一場積3分、平一場積1分、負一場積0分，至於所謂公平競賽積分是指1張黃牌扣1分、間接紅牌（2張黃牌）出場扣3分、直接紅牌出場扣4分、黃牌後再拿紅牌出場扣5分。

小組內積分最高的球隊，將毫無懸念成為小組排行第1。不過若積分相同，則將對比淨勝球數，較高者排名靠前；若淨勝球數持平，則將對比總進球數，較高者則排行靠前。

若上述情況仍無法分出勝負，則會依相應小組各隊的勝負關係做評斷，且將進行公平競賽積分，獲得黃紅卡次數較少者能成為獲勝優勢，若以上發法仍無法區分高下，則國際足總將以抽籤的形式決定。

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