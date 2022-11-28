1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

▲ 1歲女童死後被藏屍泡菜桶3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay、CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道爆出一起詭異事件，一名女童出生短短15個月後死亡，母親想方設法隱瞞此事，竟將屍體放進用來裝泡菜的桶子裡，一下藏在娘家，一下藏在婆家，如此隱匿長達3年，直到警方獲報著手調查，才揭發她父母一連串謊言，震驚社會。而女童遺體時隔3年終於被找到，頭骨竟出現破洞，但死因至今依然成謎。

《韓聯社》報導，根據京畿道抱川警察署及抱川市當局，34歲A女和29歲前夫B男4年前生下女兒，警方直到本月27日才受理她的失蹤案。她若還活著已經年滿4歲，卻沒有接受嬰幼兒健康檢查或上幼稚園等任何紀錄，加上A女形跡可疑，才有人向抱川市當局報案。

警方獲報後首先調查女嬰去向，A女卻使用其他幼童的照片，謊稱女兒還活著，甚至帶著一名明顯未滿4歲的小孩出現，偽裝成死去的女兒，後來發現那其實是她和B男離婚後，和目前的同居男生下的孩子，年紀僅有2歲。

警方馬上意識到這不是單純的失蹤案，成立搜查本部深入調查，但A女依然謊話連篇，為隱瞞女兒的死和藏屍罪行，不惜謊稱將孩子遺棄街頭。警方翻遍全國兒童保護設施，始終沒有女童消息，後來找上在女童死前就入監服刑的B男，數度接見與書信往來後B男才率先鬆口，A女也跟著吐露犯行，並根據二人說詞找到女童遺體。

然而，女童死因至今仍是個謎。她死亡的時間點推測是在2020年1月初，但A女僅稱，「早上醒來一看她就死了」，至今主張對女兒的死毫無責任，女童遺體也因腐爛狀況嚴重，難以判斷確切死因。驗屍結果顯示她的頭骨有洞，但仍需精密鑑識才能判斷究竟是死前就有還是腐爛過程中出現。

警方依違反兒童福祉法及隱匿屍體罪嫌將A女立案，依隱匿屍體罪嫌將B男立案，並追加挪用社會保障金相關罪嫌。因二人涉嫌於女童死後，不當受領合計630萬韓元（約新台幣14.6萬元）補助金，但為釐清犯案動機等詳細案情，目前仍持續搜查。

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