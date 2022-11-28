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金融時報：九合一選舉影響兩大黨2024大選布局

▲▼台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦28日專電

英國「金融時報」報導，幾位分析家指出，26日台灣九合一選舉結果主要影響民進黨及國民黨兩大政黨在2024年總統大選的布局。

此外，國民黨籍台北市長候選人蔣萬安獲勝顯示，只要能推出人氣夠高、足以淡化國民黨缺乏清楚可信的對中國立場此一事實的參選人，國民黨對選民依然有吸引力。

九合一地方選舉26日落幕，英國媒體對這場選舉的關注十分有限，金融時報（Financial Times）昨天發自台北的報導有較多分析性內容，實屬例外。

根據報導，儘管選舉結果足以讓國民黨信心大振，分析家指出，這不意味台灣的民意變化必然讓民進黨在2024年的總統和立法委員選舉失利。

九合一選舉結果顯示，國民黨在全台21個縣市囊括13席、掌握4個直轄市，包括收復台北市及桃園市；民進黨僅保住5縣市，是創黨36年以來最差紀錄。

長期關注台灣政治與選舉、來自美國的中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤（Nathan Batto）受訪時說，若國民黨因此認為他們如今已比民進黨受選民歡迎，這恐怕是誤會。

鮑彤指出，所有民意調查數據顯示，國民黨在台灣的受歡迎程度遠遜於民進黨，在對中立場方面，受選民支持的程度也較民進黨低，「他們目前只不過是有較多受歡迎的地方政治人物」。

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文辭去民進黨黨主席。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，鮑彤分析，民進黨的挫敗可能減少九合一選後辭去黨主席一職的總統蔡英文對總統大選布局的影響力，並讓「台獨」立場更鮮明的副總統賴清德在不被反對的情況下順利進入提名程序。

至於國民黨，順利連任、得票率甚至較上一次地方選舉增加5個百分點的新北市長侯友宜，則被視為最有勝算的總統參選人。

國立政治大學創新國際學院助理教授、政治學者南樂（Lev Nachman）分析，就象徵層面而言，國民黨贏得重要勝利；像蔣萬安這樣能在社會福利、性別等議題向當今主流民意靠攏，並與國民黨內極端「親中」派系保持距離的政治人物，正是國民黨現階段需要的。

「金融時報」提到，根據政治大學7月釋出的民調結果，台灣民眾對國民黨的支持達歷史新低，支持率僅14%，而民進黨是31%。

英國「衛報」（The Guardian）26日則轉載美聯社（AP）報導，其中提到在九合一選舉，台灣選民較重視內政議題，中國威脅相對次要。

報導說，儘管國際觀察家和執政的民進黨選前試圖將這場選舉與台灣面臨的長期生存威脅扣連，許多台灣專家不認為中國因素在這場選戰具有舉足輕重的地位。

►南華早報：北京樂見國民黨大勝　「誰角逐2024」料引爆藍營內鬨
►華爾街日報：美援烏抗俄　對台軍售延遲交貨增加
►CNN看九合一！民進黨「中國威脅牌」失效　但預言2024還太早

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