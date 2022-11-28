必勝客漲價了！「這超夯口味」漲到720元　PTT一片哀號

▲必勝客。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

連鎖比薩店「必勝客」26日起，調漲部分產品售價，其中和風章魚燒、海鮮等熱門品項，從690元漲到720元；不過像是超級總匯、夏威夷等口味，則維持原價。

必勝客宣布，因近期原物料、食材、國際貨櫃等各項成本波動，經過審慎評估，為了維持一貫的高品質產品與服務，自今年11月26日起，進行商品價格調整，但有超過七成品項維持不變。

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其中，「和風章魚燒」、「海鮮」大比薩，從690元變720元；「韓式泡菜燒肉」大比薩則從650元，一口氣調到690元；而「哈辣墨西哥」大比薩從595元漲到630元；至於消費者常點的「夏威夷」、「超級總匯」，則維持原價。

▲一些經典口味都漲價了。（圖／取自官網）

另外，有6款小比薩漲20-30元不等，6款獨享比薩漲5元，臘腸起司三重奏等4款輕鬆點比薩，則調漲了16元。

消息一出，引起不少哀號聲浪。一名網友在PTT發文，表示當天早上10時打開APP，就發現價錢調漲了。對此，鄉民們也紛紛回應，「720我怎麼不去吃馬辣」、「比薩不是很便宜的東西嗎？怎麼一直漲」、「溫水煮青蛙～漲價呱呱呱」、「不能選章魚燒了QQ，怒」。

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